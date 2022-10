Vom Ein- zum Mehrfamilienhaus

Wer in den letzten Monaten aufmerksam über die Promenade flaniert ist, wird sie in dem einen oder anderen Haus bereits entdeckt haben: Werbetafeln von Immobilienspezialisten. Damit verbunden die Aussicht auf Abriss des Bestands und den Bau eines neuen Gebäudes – oft mit mehr Wohneinheiten als zuvor. Was den leidgeplagten Wohnungssuchenden in Coesfeld Anlass zur Hoffnung geben mag, verändert aber auch nachhaltig den Charakter der Promenade. Einfamilienhäuser verschwinden, Mehrfamilienhäuser kommen, der Verkehrsdruck nimmt zu.

Werbetafeln kündigen perspektivisch einige Bauprojekte an der Promenade an

Eine Entwicklung, die die Stadt bereits seit Mitte der 2000er beschäftigt und die sie nur bedingt steuern kann, wie eine Nachfrage jetzt ergeben hat. „In der Promenade gibt es eine Reihe interessanter historischer Gebäude, nur wenige haben aber Denkmaleigenschaft“, sagt Erster Beigeordneter Thomas Backes. Und wenn die nicht gegeben ist, kann der Erhalt des Gebäudes nicht vorgeschrieben werden. „Der Eigentumsschutz in Deutschland ist sehr stark.“ Die zweite Möglichkeit, Bestand zu erhalten, sei eine Erhaltungssatzung, die sich nicht auf einzelne Gebäude, sondern ganze Zeilen bezieht. Das ist bislang jedoch nicht möglich gewesen. „Denn die einzelnen Abschnitte der Promenade sind sehr heterogen, es gibt viele unterschiedliche Gebäudegrößen und -nutzungen“, so Thomas Backes. Damit spricht er eine weitere Hürde für die Steuerung aktueller und künftiger Bauvorhaben an. Denn was dem einen in der Vergangenheit möglich gewesen sei, wäre dem anderen schwer zu nehmen. Ein schwieriger Spagat. „Je heterogener das Gebiet, umso weniger kann man über einen Bebauungsplan steuern.“ Dies sei allerdings das einzig wirksame Instrument.

„Im Bebauungsplan können wir zum Beispiel Breite und Tiefe des Baukörpers steuern, in einer Gestaltungssatzung zum Beispiel die Lage von Balkonen oder die Fassadengestaltung.“ Wie viele Wohneinheiten in den Gebäuden maximal entstehen dürfen, das ließe sich über Bebauungspläne nur dort festsetzen, wo ein Gelände künftig erstmals bebaut wird, also in Neubaugebieten. Wo bereits eine Bebauung mit unterschiedlich vielen Wohneinheiten pro Grundstück realisiert sei, könne ein Bebauungsplan keine neue (niedrigere) Zahl festlegen.

Außerdem wichtig: „Jedes Bauvorhaben in den Promenaden kommt obligatorisch in den Gestaltungsbeirat. Hier werden Bauherr und Architekt sehr fachkundig beraten – auch im Hinblick auf einen möglichen Erhalt der Gebäude“, erklärt der Erste Beigeordnete.

Mit Blick auf all diese Prozesse ließe sich der Charme eines Ortes aber nicht durch Ge- und Verbote erreichen. „Charme entsteht, wenn sich Eigentümer und Nutzer einem Ort in angemessener Weise nähern und in der Gestaltung einerseits das städtebauliche Ganze berücksichtigen, aber auch ihre ganz persönliche Haltung zum Ausdruck bringen“, betont Thomas Backes. Da, wo Gebäude von Eigentümern selbst genutzt werden, könne es gelingen. „Schwieriger wird es, wenn es sich nicht mehr um selbst genutztes Eigentum handelt. Hier gelingt das nur, wenn sich Eigentümer, Bauherr, Architekt und Nutzende der Verantwortung bewusst sind.“ Die Stadt könne nur unterstützen, indem sie dieses Bewusstsein vermittelt, im Einzelfall berät und Regeln aufstellt, „die die bauliche Verdichtung auf ein vertretbares Maß begrenzen und gestalterisch ganz grobe Mängel verhindern.“