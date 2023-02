Vom Grünschnitt bis zur Grabpflege

Schon gleich am Pendlerparkplatz der Rekener Straße sind Tobias Helms, Andreas Nissler und Markus Rietmann damit beschäftigt, den Feuerdorn zu stutzen. Dazu sind im Vorfeld mehrere Parkplätze gesperrt worden. Die drei Männer scherzen gerade mit einer Mitarbeiterin des Ordnungsamts, die zwei Knöllchen an die widerrechtlichen Parker verteilt. 35 Euro kostet das Parken im absoluten Halteverbot inklusive Behinderung der Bauhofmitarbeiter, wie die Politesse verrät. Tobias Helms schneidet mit seiner Kettensäge in etwas Abstand um die Autos herum. „Der Feuerdorn wird das erste Mal runtergeschnitten“, erklärt Andreas Nissler. „Der wächst schnell wieder nach und wird dann oben schön dicht.“ Nur noch bis zum ersten März hat der Bauhof für die Gehölzpflege Zeit, dann beginnt die Vogelbrutzeit.

Weiter geht es nun nach Lette. Dort hat der Bauhof für neue Urnenfelder die Einfassung gesetzt. „Ich bin selbst gespannt, wie es jetzt aussieht“, verrät Schulze Bäing. Was viele nicht wissen: Der Baubetriebshof führt im Auftrag des Fachbereichs Bauen und Umwelt ebenfalls alle Erdarbeiten und die Pflege der Grünanlagen auf dem Friedhof in Lette durch. Auf dem Weg dahin bekommt Schulze Bäing über seine Freisprechanlage einen Anruf rein. Ein Kollege bittet um Schulze Bäings Einschätzung nach Baumschnittarbeiten in Harle. Ein weiterer Punkt auf der Route des 45-Jährigen. Dann auf der Bruchstraße ein weiterer Anruf. Ein Vertreter der Nachbarschaft Wittenfeld will mit Schulze Bäing einen Termin für die Absperrungen beim Umzug am Tulpensonntag vereinbaren. Ist gebongt. Denn auch dafür ist der Bauhof zuständig. „Wir haben auch noch unsere Straßenwärter, die sich um Verkehrsschilder und Absperrungen kümmern“ – zum Beispiel beim Giro oder jetzt zu Karneval.

Auf dem Friedhof in Lette haben Niklas Lendeckel und Patrick Kippelt gerade im Schatten der Bäume die Erde um die Urnengräber aufgelockert. Lendeckel fegt noch die Grabplatten sauber. Um die Ruhestätten herum führt ein feuchter Schotterweg, der noch mit Rasen eingesät wird. „Das habt ihr echt gut hingekriegt, das muss ich euch ja lassen“, lobt Schulze Bäing und mustert das Gesamtwerk anerkennend.

Viele Anrufe erhält Mathias Schulze Bäing auch von Bürgern direkt. „Oft haben die Leute Sorgen, dass ein Baum nicht mehr standhält, oder Radfahrer melden uns Pflasterabsackungen“, berichtet der gelernte Gärtner, der bei Tüber in Gescher seine Ausbildung gemacht und später Garten-Landschaftsbau studiert hat. Nicht wenige Meldungen kämen auch über den Mängelmelder der Stadt Coesfeld herein.

In Harle hinter dem Autohaus Asse tönt aus dem Wendehammer bereits die Geräuschfusion aus Häcksler und Laubbläser herüber. Nach dem Baumschnitt sind Jürgen Berks, Andreas Kraft und Andreas Garbert mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Kraft und Garbert jagen die dünnen Stämme einen nach dem anderen durch den Häcksler, der die Holzschnitzel ausspeit. „Vielleicht sollten wir hier noch mal die Kehrmaschine durchschicken?“, überlegt Werks, den Laubbläser in der Hand. Was ihn besonders ärgert, sind die Grünabfälle am Rand: „Und dabei können die Leute doch Biomüll bei Remondis kostenlos entsorgen“, schüttelt Berks den Kopf. Wilde Müllkippen beschäftigen Mathias Schulze Bäing und sein Team fast täglich.

Weitere Baumschnittarbeiten mit schwerem Gerät führen Richard Rüping und Rico Rensing zwischen Kalki und Kuhlenvenn mit Bagger und Häcksler durch. „Hier wird überhaupt keine Arbeit mehr von Hand durchgeführt, um die Sträucher auf Stock zu setzen“, brüllt Schulze Bäing gegen das Getöse des Häckslers an.

Durch Stevede und quer über den Herteler geht es zur Wacholderheide im Wulferhook in Lette. Dort auf der Schotterstecke für die Lkw, die Ernsting’s family beliefern, sind Franz-Josef Bäumer und Frank Heming damit beschäftigt, die Spurrillen zu entfernen und den Seitenstreifen mit dem Bagger abzuziehen. So kann das Wasser abfließen und versickern. „Wir hatten einen Platten am Bagger, ist gerade wieder fertig“, sagt Bäumer. „Durch ‘nen Nagel gefahren?“, fragt Schulze Bäing. „Verschleiß“, zuckt Bäumer die Schultern, während der Bauhofleiter das Ersatzrad inspiziert.

Letzte Station an diesem sonnigen Vormittag: der Landweg in Coesfeld. Tobias Grams und Werner Sundrum ziehen hinter ihrem Fahrzeug einen Anhänger mit sämtlichen Gartengeräten hinter sich her. Sundrum fährt die Unkrautbiene mit ihren Stahlbesen um das Beet herum, auf dem ein Spitzahorn gedeiht. Die Fugen werden wieder makellos sauber. „Pestizide werden gar nicht mehr eingesetzt“, erklärt Schulze Bäing. „Alles wird mechanisch oder mit Heißwasser gemacht“, fügt der Galabau-Experte hinzu. Und wenn er durch Coesfeld fährt, sieht er viele Stellen, an denen der Bauhof noch tätig werden muss. „Manchmal kommen wir auch nicht so schnell hinterher“, räumt Schulze Bäing ein – vor allem nicht, wenn mal ein Unwetter dazwischenfunkt oder der Winter doch noch hereinschneit...