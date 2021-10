Vom Hühnerhof auf den Laufsteg

Zwar nimmt in diesem Jahr keine echte Coesfelderin an der Miss-Germany-Wahl teil, aber eine Vertreterin mit Bezug zur Kreisstadt gibt’s immerhin: Das ist die 22-jährige Anne Luise Möller. Sie kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und hat in diesem Sommer ein landwirtschaftliches Praktikum auf dem Hof Homann in Stockum absolviert. Mit Hühnern, Schweinen und allem drumherum. Obwohl sie eigentlich ein Stadtkind ist. Aus Rostock. Und jetzt steht sie in der Top-160-Auswahl des berühmten Miss-Wettbewerbs, der allerdings diesmal etwas anders abläuft und andere Schwerpunkte setzt als sonst gewohnt.

„Das war alles ganz spontan“, erläutert Anne Luise auf AZ-Anfrage ihre Motivation, sich zu bewerben. Kurz vor ihrem Praktikum hatte sie auf Instagram einen Hinweis auf die Miss-Germany-Wahl gesehen und sich kurzerhand entschlossen, da mitzumachen. Während des Praktikums kam schon die Bestätigung: „Du bist dabei!“

Und nun fiebern die Homanns auch mit ihr mit. Landwirt Christoph Homann beschreibt die Kandidatin als „aktiv, nett und mit einer starken Meinung“. Das kann sie nur lächelnd bestätigen: „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, wird das umgesetzt. Egal ob Klassentreffen oder Jugendprävention.“

Ihr Herz schlägt aktuell für zwei Themen: Landwirtschaft und Aufklärung über sexualisierte Gewalt. Und damit will sie auch bei der Miss-Wahl punkten. „Es gibt eindeutig zu wenig Frauen in der Landwirtschaft!“ findet Anne Luise. Nur jeder neunte Betrieb in Deutschland werde von einer Frau geleitet, schreibt sie auf dem Instagram Profil von Miss Germany (@missgermany_official). Sie selbst studiert Berufspädagogik mit der Fachrichtung Agrarwirtschaft und möchte zukünftig junge Frauen dazu animieren, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Dazu gibt sie auf ihrem eigenen Insta-Account (@anni_braune) auch Einblicke in ihr Praktikum bei den Hommans. Eine wichtige Erkenntnis dort: „Landwirtschaft ist nicht immer ruppig.“ Ihrer Meinung nach ist Hofarbeit auch nicht nur was für Männer. So sei zum Beispiel „Gülle spülen“ neben dem Kontakt zu den Tieren schnell zu einer ihrer Lieblingsaufgaben geworden.

Anne Luise hat aber auch ein eigenes Jugendpräventionsprojekt gestartet: „Kein Kompliment“ heißt es. Es soll Kinder und Jugendliche zum Thema sexualisierte Gewalt aufklären. „In meinem Bekanntenkreis hat es zu viele Übergriffe gegeben, wo viele nicht mal wussten, dass sie das hätten anzeigen können“, erzählt sie. In altersgemäßen Workshops erklärt sie, was man selbst gegen sexualisierte Gewalt tun kann, aber auch wie man selbst nicht zum Täter wird. Das Projekt soll bald in einen Verein übergehen.

„Die Miss Germany sollte hinter ihrer eigenen Botschaft stehen. Sie sollte offen und tolerant sein und viele Menschen inspirieren“, erläutert Anne Luise die neue Philosophie des Wettbewerbs. Es kommt eben nicht mehr nur auf Schönheit und Ausstrahlung an, sondern auf „female empowerment“, wie es die Macher nennen. Gesucht werden Persönlichkeiten, die etwas bewegen wollen.

Sie steht bei dem Wettbewerb mit 159 anderen Frauen in Konkurrenz. Bei einer Live-Experience in Hamburg hatte Anne Luise schon die Gelegenheit, die anderen kennenzulernen. „Das sind 159 unglaublich tolle Frauen. Ich bin echt froh, so weit gekommen zu sein. Selbst wenn ich nicht gewinne“, schwärmt sie. Jede Frau steht für mindestens ein relevantes Thema. „Ich könnte mich als Jury niemals entscheiden, was jetzt wichtiger ist“, meint sie.

„Ich hoffe mit dem Titel Miss Germany eine Reichweite zu haben und viele Frauen ansprechen zu können“, erklärt sie ihr Ziel. Wie weit Anne Luise kommt, hängt von Votings ab, welche auf der offiziellen Seite von Miss Germany möglich sind. Dort können von allen Interessierten so genannte Empowerment-Points an die Teilnehmerinnen vergeben werden – je nach dem, wie überzeugend man sie findet. Momentan ist Anne Luise gerade nicht im Voting, aber man kann ab dem 1. November bei den „Community Days“ für sie abstimmen. Und sie hofft natürlich, dass ihr da auch viele Coesfelder Herzen zufliegen werden. | www.missgermany.de