Vom Sekretariat ins quirlige Schulleben

Es war ein kurzes Gastspiel, das Martin Kaup als Leiter der Freizeit- und Bildungsstätte Sirksfelder Schule gab. Anfang August 2021 hatte er die Nachfolge von Maria Bücking angetreten, die nach über 40 Dienstjahren in den Ruhestand ging. Doch schon Anfang Dezember 2021 war er auf eigenen Wunsch raus, nach Auskunft des Trägervereins, weil sich eine andere, bessere berufliche Perspektive ergeben habe. Eine volle Stelle als Erzieher sei vermutlich attraktiver gewesen als die halbe Stelle in Sirksfeld.

Der Vereinsvorstand um den Vorsitzenden Johannes Warmbold musste also erneut auf Personalsuche gehen und hat mit Jasmin Brands eine Nachfolgerin für Martin Kaup gefunden. Die 38-Jährige wohnt mit ihrem Mann Stefan Brands und Beagle-Labrador-Mix Nele seit 1. April in der der Schule angeschlossenen Dienstwohnung und nimmt am 1. Juli die Arbeit auf. Aktuell arbeitet sie noch als Chefsekretärin am Institute of Molecular Tumor Biology der Medizinischen Fakultät der Uni Münster. Nach Feierabend fuchst sie sich in die neue Aufgabe ein, für die sie sich gut gerüstet fühlt, bringt sie doch fast 20 Jahre Berufserfahrung im administrativen Bereich ein, die sie für die Organisation der Sirksfelder Schule gut gebrauchen kann. Aus dem Büro hinein in eine Einrichtung, in der vor allem Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen – das ist eine deutliche Veränderung. „Ja, aber wir haben sorgfältig abgewogen und finden, dass die Vorteile überwiegen, zu denen auch gehört, dass hier so viel Leben ist“, sagt Jasmin Brands, während Schüler einer Montessorischule aus Münster um sie herum flitzen. Einigen Coesfeldern ist Jasmin Brands auch bekannt als Leiterin von Yoga-Kursen für füllige Frauen und Fit & Pfundig-Sportgruppen. „Diese Nebentätigkeit werde ich aber vorerst einstellen, um mich ganz auf die neue Aufgabe zu konzentrieren.“

Volle Unterstützung erfährt sie vom Vorstand, insbesondere natürlich von Maria und Thomas Bücking, die in der kompletten Übergangszeit von Dezember bis Juli in die Bresche gesprungen sind, wenn es um Aufgaben der Hausleitung ging. „Wir sind froh, dass wir die beiden jederzeit um Rat fragen können und von ihrem reichen Erfahrungsschatz profitieren“, sagt Jasmin Brands, die eigene Akzente setzen will, wenn sie fest im Sattel sitzt. „Im Moment ist es aber wichtig, gut zuzuhören und alles kennen zu lernen“, so die 38-Jährige.

Vorsitzender Johannes Warmbold freut sich, dass die Stelle nun wieder besetzt ist und dass nach zwei schwierigen Corona-Jahren die Buchungszahlen wieder anziehen. „Das ist noch nicht das Vor-Corona-Niveau, aber wir sind optimistisch, dass der Trend stetig nach oben geht“, so Warmbold. Vor diesem Hintergrund habe sich der Vorstand auch entschlossen, die halbe Stelle für die Hausleitung zu einer vollen Stelle aufzustocken.