Von der Fensterbank in den Mietgarten

Auch wenn sie erst seit wenigen Wochen Besitzer der Parzelle Nummer 35 im Mietgarten Mehring sind – um eine Erkenntnis reicher sind Lea Honrath und Benedikt Müller schon jetzt. „Das Unkraut wächst wirklich wie wild“, sagt Lea Honrath und lacht. Erst gestern noch saßen sie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Lotta in ihrem 35 Quadratmeter großen Beet in Harle und haben das ungewünschte Beikraut, wie es unter Gärtnern heißt, entfernt. Abgesehen davon ist die Vorfreude bei der jungen Familie aus Coesfeld auf die gerade begonnene Saison aber groß.

Lea Honrath und Benedikt Müller haben Parzelle in Harle von der AZ übernommen

Dabei kommt die Parzelle, die sie durch ein Gewinnspiel von der AZ bekommen haben, genau zum richtigen Zeitpunkt. „Wir haben von meiner Mutter zu Ostern ein kleines Pflanzset mit Gemüse und Obst geschenkt bekommen“, blickt Benedikt Müller zurück. Die kleinen Setzlinge sprießten schnell aus ihren kleinen Töpfen – doch was dann? „Einen Garten haben wir leider nicht, und ein Hochbeet auf dem Balkon anzulegen war auch nicht die optimale Lösung“, wirft Lea Honrath ein. Und jetzt – wenige Wochen später – haben Brokkoli, Blumenkohl und Melonen aus dem Set ihren Platz im Beet gefunden. „Mit viel Abstand, dass alles gut wachsen kann“, weiß Lea Honrath.

26 Quadratmeter der Parzelle wurden bereits durch Familie Mehring bepflanzt – Kartoffeln, Kohl, Zwiebeln, Spinat, Salat und mehr. „Auf der restlichen freien Fläche haben wir noch Mangold dazu gepflanzt. Und Sonnenblumen für die Vase“, lächelt Lea Honrath. Bis es so weit ist, wird es aber noch eine Weile dauern. Komplettiert wird das Beet von zwei weiteren Kartoffeln. „Die hat mein Vater hier vorn eingepflanzt“, sagt die Coesfelderin und zeigt auf zwei kleine, schön aufgeschüttete Hügel, aus denen jeweils eine grüne Pflanze ihren Kopf herausstreckt. „Die gehen ja immer“, zwinkert sie. Auch Knoblauch hat bereits Einzug gehalten. Ganz ohne große Erwartungen will das Paar abwarten, was davon gut anwächst und später geerntet werden kann. Denn viel Erfahrungen haben die jungen Coesfelder mit dem Gemüseanbau noch nicht. „Früher bei meiner Oma“, erinnert sich Lea Honrath, „gab es ein Gemüsebeet und wir haben die Karotten aus der Erde gezogen und frisch gegessen. Das war lecker.“

Gleiche Erfahrungen wünscht sich das Paar auch für ihren eigenen Gemüsegarten, der schon jetzt ein schönes Ziel bei Spaziergängen mit der kleinen Lotta ist. Fast jeden Tag steuert das Paar sein eigenes Beet an. Dann heißt es: Gießkanne um Gießkanne über den kleinen Pflänzchen leeren – damit große Knollen, saftige Salatblätter und dicke Melonen aus den Saaten entstehen. „Nach dem zehnten Mal wird es echt anstrengend“, lacht Honrath während einer kleinen Begehung.

Ihr Einsatz wird aber offenbar belohnt, wie Benedikt Müller bemerkt: „Es ist Wahnsinn, wie schnell alles wächst. Gestern sah es irgendwie noch ganz anders aus“, findet er.

Auch mit vielen Mitmietern haben sich die drei schon bekannt gemacht, „die Gärtner sind wirklich bunt gemischt“, plaudert Benedikt Müller. Auch viele Familien würden regelmäßig zu Schüppe und Harke greifen. „Zum Beispiel erst gestern, als bei uns das große Unkrautzupfen angesagt war. Dabei haben wir viele Leidensgenossen angetroffen“, lacht Lea Honrath. Noch einige Male werden sie in dieser Saison gemeinsam „leiden“ müssen...