Von der Kasse (zurück) in die Klasse

Vormittags Kassiererin, nachmittags Lehrerin: Nataliia Mashchak leitet den ersten Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine in Coesfeld.

Kursleiterin Nataliia Mashchak fühlt sich noch etwas unsicher dabei. „Ich bin keine Deutschlehrerin“, sagt sie entschuldigend. Und doch ist sie für ihre Landsleute ein Glücksfall. Denn die Coesfelderin, die vor fünf Jahren aus der Ukraine kam, spricht nicht nur beide Sprachen. Sie ist auch noch ausgebildete Grundschullehrerin.

Anerkannt werde ihre ukrainische Lehramts-Ausbildung in Deutschland nicht. „Dafür hätte ich weiter studieren müssen“, sagt sie. Doch jahrelang ohne Einkommen zu leben, sei keine Option gewesen. Schließlich müsse sie auch für ihre Familie sorgen. „Ich muss Geld verdienen“, sagt sie. Deshalb sitzt sie bei Woolworth an der Kasse. Beschweren will sie sich darüber nicht.

Und nachmittags, nach Feierabend, ist sie jetzt auch Deutschlehrerin. Die ehrenamtliche Aufgabe nimmt sie ernst. Vier Stunden lang habe sie den Unterricht vorbereitet, sagt sie.

„Wir haben das jetzt einfach mal gestartet“, sagt Norbert Lütkenhaus von der FI. Denn diesmal soll manches besser laufen. „Unsere Stammkunden warten teilweise seit zwei, drei Jahren auf einen Sprachkurs, weil die Stadt es nicht hinbekommt“, kritisiert Lütkenhaus. Mit „Stammkunden“ meint er die Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak.

Auch Nataliia Maschchak musste nach ihrer Ankunft in Deutschland lange warten. Neun Monate vergingen, bis sie an einem Deutschkurs teilnehmen konnte. Sie half sich selbst und lernte zunächst ohne Kurs. Inzwischen hat sie einen B2-Sprachkurs absolviert, der ihr fließende Verständigung in der deutschen Sprache bescheinigt.

Wäre das nicht auch im deutschen Schulsystem von Interesse? Ukrainische Lehrkräfte mit Deutschkenntnissen dürften in den Schulen schließlich gebraucht werden.

Nataliia Mashchak hat den Traum noch nicht aufgegeben. „Das ist mein Beruf. Kinder unterrichten, das ist mein Herz“, sagt sie. Die Chancen stehen so gut wie noch nie. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat schon angekündigt, ukrainische Lehrkräfte in die Schulen holen zu wollen. Erfordern würde dies mehr Pragmatismus und weniger bürokratische Hürden. Vielleicht kann sie sich bei der Flüchtlingsinitiative noch etwas abschauen.