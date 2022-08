Von Hip-Hop bis Veggie-Küche

Ein Ort, wo sie sich treffen und chillen können, mit freiem WLAN und Sitzgelegenheiten wäre cool. Ein öffentlicher Kunstrasenplatz auch. Oder ein Hip-Hop-Konzert, „aber nur für Jüngere, nicht dass da mein Vater auftaucht“, warf ein Teilnehmer des Kleinstadtkartells ein, das gestern (Freitag) Nachmittag am Stellwerk stattfand und bei dem die Ideen nur so sprudelten. Zahlreiche Jugendliche waren der Einladung der Stadt Coesfeld zu dem Beteiligungsfestival gefolgt. Über 100 Mädchen und Jungen zählte der Veranstalter zu Beginn, musste im Laufe des Nachmittags aber eine deutliche Fluktuation hinnehmen. Das tat der Veranstaltung jedoch keinen Abbruch, denn die meisten Besucher nutzten die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche für ein junges und jugendfreundliches Coesfeld einzubringen – die einen halt mehr, die anderen weniger intensiv. In kurzen Gesprächsrunden zu den Themen Klima, Mobilität, Shopping, City, Freizeit und Kultur wurde gesammelt, wobei Gelegenheit war, maximal drei Runden mitzumachen. Anschließend wurden die Vorschläge im Plenum zusammengetragen und von den Teilnehmern gewichtet.

„Ich finde es toll, dass wir unsere Ideen einbringen können. Das Format finde ich sehr gut“, sagte Moritz (13). „Es ist cool, dass die Jugendlichen mitbestimmen können“, meinte auch die elfjährige Lia, die sich ganz engagiert bei den Themen Klimaschutz, Shopping und Kultur einbrachte und beispielsweise ein Restaurant mit veganer Küche auf die Vorschlagsliste setzte. Am Ende stand dann ein umfangreicher Katalog und die große Frage, was davon umgesetzt werden kann. Der große Wunsch der Verantwortlichen im Rathaus, allen voran Sabine Wessels und Martin Holtmann von der Kinder- und Jugendförderung, ist, dass die Jugendlichen an ihren Themen dranbleiben und die Umsetzung ihrer Ideen mit vorantreiben, dass es also zu echter Jugendbeteiligung kommt. Holtmann machte deutlich, dass das erste Kleinstadtkartell erst der Auftakt war, die Einbindung der Jugendlichen – so sie das denn wollen – weitergehen soll. In welcher Form, auch das sollen die jungen Coesfelder und Coesfelderinnen mitbestimmen. Gegenüber den Jugendlichen formulierte Holtmann es gestern so: „Wir möchten gerne mit euch im Gespräch bleiben.“

Wer noch Fragen, Ideen oder Kritik äußern möchte – Martin Holtmann (Tel. 02541/939-2730, martin.holtmann@coesfeld.de) und Sabine Wessels (Tel. 02541/939-2229, sabine.wessels@coesfeld.de) sind die Ansprechpartner im Rathaus.