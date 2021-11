Dabei schlagen sie und ihre Gäste stets einen heiteren, leichten Plauderton an. Sie möchten erinnern, erzählen, zuhören und weiterspinnen. Oft geht es munter von Höcksken auf Stöcksken. So auch in Anna Schierz persönlicher Lieblingsfolge Nummer zehn, in der mit Pastoralreferent Daniel Gewand erstmals ein Studiogast zu Wort kam und die drei Podcaster über Taufe, Lamberti-Kirche und Gabelkreuz zu Lambertispatzen, Pfadfindern und Messdienern kamen und unvermittelt bei Kiosk Lange, bei Riering und zehn von Nummer 14 landeten. Hier wie auch in den anderen Folgen wird nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, muss nicht jede Aussage einem Faktencheck unterzogen werden, darf es Pausen, Versprecher und Lacher geben. Heimatliebe ist nicht perfekt und genau das macht ihren Reiz aus. Da wundert es nicht, dass der Podcast inzwischen zahlreiche Fans in allen Altergruppen hat. „Besonders beliebt sind jene Folgen, in denen es um das alte Coesfeld geht. Um Geschäfte wie Paperbox und Peckedrath, die es früher einmal gab“, weiß Anna Schierz. Einschaltquote bringen zudem Kindheitserinnerungen, die viele teilen, etwa den Rodelspaß am Coesfelder Berg, der in Michael Banneyers Lieblingsfolge „Ein Angsthase am Idiotenhügel“ im Mittelpunkt steht.

Nach einem Jahr glüht die Heimatliebe so leidenschaftlich wie am ersten Tag, haben Anna Schierz und Michael Banneyer noch jede Menge Ideen. Heimatverein und Pulverturm, Freilichbühne und die Coesfelder Kinos – da wittern sie gute Geschichten. „Wir haben zudem einige bekannte Personen auf der Liste, aber auch ganz schwierige Themen. Da braucht es etwas Fingerspitzengefühl“, macht Michael Banneyer neugierig auf die nächsten Folgen.

Für die beiden Produzenten und ihren technischen Direktor Brian Schierz ist der Podcast ein Herzensprojekt, dem sie viel Zeit und Energie widmen, wohlgemerkt ohne davon irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen zu haben. Ihre Antriebsfedern sind die Liebe zu Coesfeld, die Neugier auf Menschen und Geschichten, die Freude an der Sache. „Toll wäre, wenn die Coesfelder ihre Ideen und Themenvorschläge einbringen würden“, sagt Anna Schierz. Und natürlich würden sich die beiden auch über weitere Hörer und Hörerinnen freuen. Podcasts werden zwar zunehmend populärer, aber es gibt immer noch viele, die mit dem Begriff nichts verbinden. Er bezeichnet eine Sammlung von Audio-Dateien, die über das Internet zu beziehen sind. Wer die Heimatliebe im Netz finden möchte, googelt einfach Heimatliebe mit Herrencreme und gelangt von dort zu den verschiedenen Streaming-Diensten.

7 Die Sonderfolge erscheint heute (20. 11.). Im Mittelpunkt stehen Grüße und Glückwünsche der Hörer und Hörerinnen. Wer Kontakt zu den Podcastern aufnehmen möchte, schickt eine E-Mail an hallo@annavonheimatliebe.de