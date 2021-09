Von Kunst zu Kunst durch die Stadt

Vierter Atelierrundgang am kommenden Wochenende

Es ist bereits die vierte Auflage des erfolgreichen Formats, das der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner anbietet. Dieses Mal öffnen 16 Künstler in Coesfeld die Türen und heißen alle willkommen, die Freude an der Bildenden Kunst haben. Malerei aller Art ist zu sehen: Acrylbilder, Aquarelle, Arbeiten in Öl und Pastellkreide. Aber auch Skulpturen aus Speckstein und Powertex, Acryl-Collagen, Fotografien und Objekte laden zum Rundgang ein.

Dass sich jeder auf eigene Faust auf den Weg machen und seine Tour nach individuellen Interessen und Vorlieben zusammenstellen kann, ist der besondere Reiz des Atelierrundgangs. Samstag (11. 9.) und Sonntag (12. 9.) sind die Ateliers von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Besucher müssen die Maskenpflicht einhalten. Ein Stadtplan, auf dem die Standorte eingetragen sind, findet sich unter www.coesfeld.de. Es ist auch ein Flyer erschienen, erhältlich unter anderem im Rathaus, mit einem QR-Code, der ebenfalls zu dem Stadtplan führt.

Von den 16 beteiligten Kunstschaffenden sind 13 wohlbekannt und schon bei früheren Atelierrundgängen dabei gewesen. Premiere haben die drei Künstlerinnen Wiltrud Peiler (Malerei), Sylvie Pessonier-Wolter (Aquarellmalerei) und Isa Raschke (Ölportraits). Sie stellen wir in einer der nächsten Ausgaben noch ausführlicher vor.