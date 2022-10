Von reduziertem Flutlicht bis Umzug

Mit einem Fachbetrieb haben sie bereits in den eigenen Vereinsräumen die Heizungen herunter geregelt, neue Thermostate kommen noch. „Wir haben auch das Flutlicht reduziert, das Training läuft dann nicht bei voller Beleuchtung“, beschreibt Wolfgang Bodem, 1. Vorsitzender der SG 06, die Sparmaßnahmen des Vereins mit Blick auf die steigenden Energiekosten. Auch hätten sie bereits an die Mitglieder appelliert, sparsam zu sein und dafür Plakate aufgehängt. „Alles, was in unserer Macht steht, haben wir getan. Wir können ja auch nur in den Gebäuden tätig werden, die uns gehören“, verweist Bodem auf die Tatsache, dass der Verein viele Räume nutzt, die der Stadt gehören.

Selbiges betont auch Jürgen Sicking, 1. Vorsitzender der DJK Lette. Sie selbst hätten in ihren Räumen bereits die klassischen Maßnahmen ergriffen. „Zudem haben wir das Flutlicht auf unserem Kunstrasen von Halogen auf LED umgerüstet.“ Es gäbe aber auch Grenzen. „Wir lassen keinen Sportler kalt duschen. Die Gesundheit liegt uns am Herzen. Hier muss man abwägen, wie weit der Sparwahnsinn durchgesetzt werden muss“, so Sicking. Es gelte, immer auch den menschlichen Aspekt im Auge zu behalten. Bei all diesen Maßnahmen freut er sich über die Unterstützung des Kreissportbundes und des Stadtsportrings, die „ihrer übergeordneten Rolle auch gerecht werden und sehr rührig sind.“ In die Glaskugel könne er leider nicht schauen, „wir wissen nicht wohin die Reise geht, aber wir werden damit verantwortungsvoll umgehen.“ Über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge habe der Verein bei all dem noch nicht nachgedacht, versichert er.

Die Duschen im mobile bleiben genau wie in Lette ebenfalls warm, wie Birgit Pütter, im Vorstand der DJK Coesfeld verantwortlich für die Leitung des mobiles, erklärt. „Dafür haben wir die Duschintervalle leicht reduziert. Die Wassertemperatur des Bewegungsbades haben wir von 32 auf 30 Grad gesenkt. Das klingt erstmal nicht viel, aber trotzdem hilft es uns enorm. Das ist unser größter Kostenfaktor.“

Dort arbeite man auch mit einer Wärmerückgewinnung, sprich, aus der Luft wird Wärme gewonnen. „Außerdem haben wir am mobile ein Blockheizkraftwerk ganz neu installiert, das startet ab Januar.“

Mit Blick auf die neue DJK Sportwelt an der Dieselstraße sagt Pütter: „Diese ist stark isoliert und entspricht den neuesten Bauweisen. Auch hier senken wir die Temperatur ab, aber wir kommen mit wenig aus.“ Gas und Strom werde trotzdem gebraucht.

Insgesamt 700 000 kWh an Gas verbrauche der Verein über alle Sportstätten hinweg. „Hinsichtlich Strom haben wir immerhin im letzten Jahr einen langfristigen Vertrag bis 2024 abgeschlossen. Darüber sind wir sehr froh.“

Zudem ist die DJK-Geschäftsstelle von der Reiningstraße ins mobile gezogen. „Die Mühle bleibt kalt. Das ist erstmalig. Eine große Umstellung für alle, aber wir sehen auch hier Potenzial“, so Pütter.

Natürlich werde zwischendurch geschaut, dass in der Reinigmühle nichts kaputtfriert und sich kein Schimmel bildet. Jetzt heißt es zusammenrücken bei 19 Grad in den Büros im mobile. „Zum Aufwärmen machen wir zwischendurch einfach ein paar Sporteinheiten auf dem Flur, wir sind ja sportlich“, begegnet sie der Situation noch mit etwas Humor.

Trotz all der Maßnahmen hofft Birgit Pütter auch auf Unterstützung der Bundesregierung. „Wie auch immer die aussehen mag. Sonst wäre das ganz dramatisch.“