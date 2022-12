Von Schützenfest und Papafest

Coesfeld

(mp). Mit zwei Lesungen klang am Wochenende das literarische Rahmenprogramm der Wort-Werkstatt im Natz-Thier-Haus aus. Zunächst gehörte die kleine Bühne dem Schriftsteller Dirk Bernemann, der in Velen aufwuchs, bis 2012 in Coesfeld wohnte und mittlerweile in Berlin lebt. Aus seinem aktuellen Buch „Schützenfest“ las Bernemann die letzten Seiten und machte damit neugierig die Geschichte des Protagonisten Gunnar Bäumer. In dem Text „Einsam hassen im Frühjahr“ schilderte er seine Gefühle und die der Menschen in seiner Umgebung während der Corona-Zeit. „Es hat großen Spaß gemacht, in diesem intimen Rahmen zu lesen“, verabschiedete er sich von den Besuchern und nahm sich noch viel Zeit für Gespräche.