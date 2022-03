Vorgeschmack auf den Berkel-Sommer

Strahlend blauer Himmel, ein hübsch gedeckter Tisch, Wein und Wasser in Flasche und Karaffe – am Mittwochvormittag gibt es im Schlosspark schon einen Vorgeschmack auf die Eröffnung des Berkel-Sommers 2022. Vertreter von Stadt, Stadtmarketing und Stadtwerken – letztere sind Schirmherr und Sponsor der Veranstaltung – laden die Coesfelder jetzt schon ein, sich die Berkel-Sommer-Zeit zwischen dem 6. und 21. August frei zu halten und sich frühzeitig fürs Hansemahl anzumelden, für das am 6. August um 18 Uhr die Tische gedeckt werden.

Danach wird die Bühne im Schlosspark mindestens einmal am Tag, manchmal sogar nachmittags und abends, zum Aufführungsort für Kultur aller Art. „24 Zeitfenster sind schon vergeben“, sagt Mitorganisator Michael Banneyer, Sprecher des Arbeitskreises Kultur und Freizeit im Stadtmarketing Verein. Die Acts sind vielfältig und in den meisten Fällen von Coesfeldern für Coesfelder. Banneyer nennt einige Beispiele: ein Vokalensemble tritt auf, ein Gospelchor, ein Shantychor, mehrere Bands spielen, sogar ein kleines Bandfestival soll stattfinden. Aber auch Lesungen sind geplant, sogar ein ökumenischer Gottesdienst und natürlich ein vielseitiges Angebot für kleine Zuschauer und Zuhörer. „Gedacht ist das Programm für Jung und Alt“, sagt Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins Coesfeld und Partner.

Aus den 16 Tagen voll Kultur am und im Wasser werden die Wochenenden besonders herausragen. „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, den Sommer an der Berkel direkt mit dem Hansemahl beginnen zu lassen“, sagt Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Nach zwei Corona-Jahren sei es gut vorstellbar, „dass die Menschen wieder unbeschwert feiern und solche Veranstaltungen wie diese einfach nur genießen möchten.“ Am zweiten Wochenende findet im Schlosspark ein Festival der Kulturen statt und am letzten Wochenende ein Benefiz-Konzert der Coesfelder Blaskapellen. Darauf freut sich Antje Evers, Sprecherin der Stadtwerke, besonders: „Das wird ein toller Schlussakkord des Berkel-Sommers.“ Wie auch im vergangenen Jahr, als der Berkel-Sommer Premiere hatte, machen die Stadtwerke durch ihre Unterstützung den besonderen Kulturmarathon erst möglich.

Zwar sind viele Auftritte im Veranstaltungsreigen schon festgemacht, weitere Akteure sind aber auch noch willkommen. Banneyer: „Um das Programm des Berkel-Sommers so interessant wie möglich zu machen, sind örtliche Gruppen und Vereine eingeladen, mitzumachen.“ Einige wenige Termine seien noch frei, an denen Kulturschaffende die einzigartige Bühne im Wasser für ihre Vorstellung nutzen könnten.

7 Melden können sich Interessierte bei: michael.banneyer@freenet.de