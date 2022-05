Wahlkampf bei Cola und Würstchen

Wilhelm Korth (l.) diskutiert am Jugendhaus Stellwerk beim „Kandidatengrillen“ der Sportjugend mit den jungen Menschen über Chancen in der Ausbildung, den öffentlichen Nahverkehr und die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen.

Bei Grillwürstchen und Cola kommt der ehemalige Landwirt aus Stevede mit den jungen Menschen ins Gespräch und erfährt, was ihnen unter den Nägeln brennt. Die Themenpalette reicht von erneuerbaren Energien und Jugendförderung über Lebensmittelverschwendung bis hin zum öffentlichen Nahverkehr.

Eine junge Frau diskutiert mit Korth über die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Das sei absolut richtig. Aber: „Dass dafür nun Syrer das Land verlassen müssen, kann es aber auch nicht sein.“ Korth stimmt ihr zu: „Es darf keine zwei Sorten Flüchtlinge geben.“ Auch die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sei in Deutschland mit zu hohem bürokratischen Aufwand verbunden, findet die Coesfelderin: „Das muss gelöst werden.“

In einer anderen Gesprächsrunde vor dem Grill geht es um den öffentlichen Nahverkehr. Eine junge Teilnehmerin lobt das Loop-System aus Münster, mit dem sie gute Erfahrungen gemacht hat. „Das ist total super und alles zum Nahverkehrspreis“, sagt sie über das Pilotprojekt, das in Münsters Süden Nahverkehr auf Bestellung verspricht. Auch Korth ist von dieser Idee überzeugt, weiß er doch als Abgeordneter, der mindestens dreimal pro Woche nach Düsseldorf fahren muss, dass er mit dem Zug für die Strecke von Coesfeld aus „zweieinhalb Stunden mindestens unterwegs“ wäre – ganz zu schweigen von der Fahrt aus Stevede zum Bahnhof.

Korth interessiert auch der berufliche Werdegang der jungen Leute und macht ihnen mit ehrlichen Angaben zu seiner Person Mut, dass sie sich mit keinem Abschluss etwas verbauen: „Ich komm selbst ursprünglich von der Hauptschule und bin nun seit fünf Jahren Landtagsabgeordneter“, sagt der gelernte Landmaschinenschlosser.

Die rund 20 jungen Teilnehmer der Veranstaltung an diesem sonnigen Frühlingsabend verwickelt der dreifache Familienvater in lockere Gespräche. „Ich halte nichts von einstudierten Reden, die man dann abspult. Das wirkt nicht echt“, verrät Korth schon vorab der Veranstaltung. Mit den anderen beiden Landtagskandidaten aus seinem Wahlkreis 78, Mareike Raack (Grüne) und Marcel Stratmann (Familie), die an diesem Abend ebenfalls vor Ort sind, ist Korth auf Du und Du. Von hartem Konkurrenzkampf nichts zu spüren. „Das Wichtige an der Politik ist, dass man die Dinge, die vor einem liegen, realitätsgerecht angeht“, erklärt Korth seinen Politikstil.

Auch wenn sein Job als Landtagsabgeordneter ihm keine Zeit für Arbeiten auf dem eigenen Hof in Stevede lässt – sein landwirtschaftlicher Hintergrund hat sich im Landtag in Düsseldorf schon zu einer Art Running Gag entwickelt. „Die Kölner fragen wohl öfter, ob ich wieder mit dem Trecker da bin“, lacht der Christdemokrat, der es mit dem Traktor bislang noch nicht in die Landeshauptstadt geschafft hat, – das Wählervotum vorausgesetzt vielleicht dann in der nächsten Wahlperiode.