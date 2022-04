Wanderwege am Coesfelder Berg nach Sturm noch immer gesperrt

Coesfeld

(lsy). Besonders bei Sonnenschein in den vergangenen Tagen waren viele Spaziergänger rund um den Coesfelder Berg unterwegs. Die Routen, die in den Wäldern unter die Sohlen genommen werden konnten, beschränken sich allerdings auf einige wenige. Noch immer stehen an mehreren Weggabelungen große Schilder, die auf ein Betretungsverbot hinweisen. Die Stadt stellte diese bereits Ende Februar auf, nachdem mehrere Sturmtiefs über Coesfeld fegten und auch in den Wäldern rund um die Bergwiese für Schäden sorgten. Die Stadt kündigte seinerzeit an, dass die Wege Mitte März wieder passierbar wären – was aber nicht der Fall ist.