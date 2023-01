Warme Stimmen – starke Emotionen

Nachdem die letzten beiden großen Tourneen aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten, kommen die New York Gospel Stars in diesem Jahr mit einem großen Knall zurück – sie feiern ihr 15-jähriges Jubiläum. Und zwar auch in Coesfeld. Am 7. März sind sie in der Bürgerhalle zu Gast.

New York Gospel Stars am 7. März in der Bürgerhalle

Ihr 15-jähriges Bestehen feiern die New York Gospel Stars in diesem Jahr. Sie bringen auch nach Coesfeld neu arrangierte Stücke der Gospel-Literatur mit.

Die New York Gospel Stars möchten ihr Jubiläum laut Presseerklärung „standesgemäß zelebrieren“ und ihr Publikum dabei zum Jubeln, Mitsingen und Mittanzen bewegen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Deutschland im Winter Ziel ihrer Konzertreisen. Auch diesmal wieder wollen sie die Menschen mit ihren außergewöhnlichen Stimmen wie auch mit ihrer Liebe zur Musik begeistern.

Sie zählen zu den besten Gospel-Formationen weltweit und ihre Show ist ein packendes Erlebnis für Groß und Klein. Die New York Gospel Stars sind so unverwechselbar, wie ihre Heimatstadt New York. Lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit ihrem eigenen, speziellen Sound.

Das Besondere: Jedes Jahr bekommt man – natürlich neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören. Jedes Mitglied hat eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, mit dem Publikum zu interagieren. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt. Nicht zuletzt haben die New York Gospel Stars mit Künstlern unter anderem wie Justin Timberlake, Whitney Houston, Ed Sheeran und Aretha Franklin zusammengearbeitet.

Dieses Jahr sind sie wieder mit über 80 Terminen auf Tour und haben freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder in petto.

Zur Geltung kommen diese jedoch erst durch ihre warmen Stimmen, gefühlvollen Interpretationen, starken Emotionen und voluminösen Organe.

Rhythmische Gegensätze, die miteinander zu einer ästhetischen Einheit verschmelzen bescheren dem Publikum Gänsehaut am ganzen Körper, denn die eindringlichen Merkmale ihrer Stimmen gehen direkt unter die Haut.

Bei jeder Show wird klar, wie sehr die New York Gospel Stars an Gott glauben und die Botschaft, wie auch den Spirit (zu Deutsch „Geist“) dem Publikum überbringen möchten, zu dem sie immer eine besondere Bindung suchen.

7 Karten für das Konzert der New York Gospel Stars am 7. März um 19 Uhr in der Bürgerhalle gibt es im Ticketshop der Allgemeinen Zeitung (Pressehaus an der Rosenstraße), telefonisch beim Veranstalter unter 0234/ 9471940 sowie online: | www.lb-events.de