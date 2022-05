Weihbischof kommt nach Coesfeld

(ds). Nachdem schon die beiden leitenden Pfarrer Johannes Hammans (Anna Katharina) und Johannes Arntz (St. Lamberti) versucht hatten, die nach einer Veröffentlichung des Bistums entstandenen Irritationen über den künftigen pastoralen Raum zu beseitigen (wir berichteten), kommt nun noch Weihbischof Dr. Stefan Zekorn zu einem Gespräch mit den Seelsorgeteams, Pfarrereiräten und Kirchenvorständen nach Coesfeld. Begleitet wird er von Karl Render, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal im Bischöflichen Generalvikariat. Es soll nach Informationen der Bischöflichen Pressestelle schon am kommenden Dienstag (31. 5.) stattfinden.

Weihbischof Dr. Stefan Zekorn will im Gespräch mit den zwei Seelsorgeteams, drei Pfarreiräten und drei Kirchenvorständen aus Coesfeld und Lette Missverständnisse aufklären.

Vorab betont Render in einer einer Presseinformation des Bistums schon einmal, dass „noch offen“ sei, „wie ein möglicher pastoraler Raum in Coesfeld gestaltet werden kann“. Bei den bisher angedachten Überlegungen handele es sich zunächst nur um einen Vorschlag des Bistums. Die Konferenzen mit dem zuständigen Regionalteam für den Strukturprozess seien zwar bereits terminiert, hätten aber noch nicht stattgefunden. Mit dem Wechsel von Kreisdechant Johannes Arntz nach Oldenburg und dem Rücktritt von Dechant Johannes Hammans als leitender Pfarrer verändert sich nach Darstellung des Bistums die Situation der Pfarreien in Coesfeld und Lette. Dies gelte zunächst einmal für die Wiederbesetzung der frei werdenden Pfarrstellen.

„Entschieden ist der angedachte pastorale Raum für die Stadt Coesfeld noch nicht“, heißt es. Das gelte ungeachtet der Tatsache, „dass in einer Berichterstattung der Bischöflichen Pressestelle vom 23. Mai in Aussagen von Dechant Hammans fälschlicherweise der Eindruck erweckt wurde, in dieser Frage sei bereits alles entschieden“. | Kommentar