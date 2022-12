Weihnachtsflair mit Wild und Wohlfahrt

Die Besucher genossen die neue Freiheit sichtlich. Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt vor den Toren der Stadt hatte auch einiges zu bieten. Neben Leckereien von der Waffel bis zur Blätterteigschnecke konnten kunstgewerbliche Arbeiten in exklusiver Auswahl erworben werden. Wohltätigkeit inklusive: Die Damen des Inner Wheel Clubs unterstützten mit selbstgemachten Köstlichkeiten eine bundesweite Aktion gegen Cybermobbing. Besonders umlagert war im Innenhof der Loburg der Glühweinstand. Aber auch die leckere Wildbratwurst kam wieder bestens an.

Zwischendurch folgten viele Interessierte der Einladung von Franz Prinz zu Salm-Salm zur traditionellen Führung auf dem Burggelände. Währenddessen war im Hofladen seine Frau Sophia am Telefon gefordert, um per Ferndiagnose die Warmwasserbereitung für die Spülküche am Glühweinstand zu gewährleisten – ein Beispiel für das nahtlose Ineinandergreifen von vielen Ehrenamtlichen und Nachbarn. Die Coesfelder und viele Gäste lieben besonders die familiäre Atmosphäre auf dem Markt. Er ist längst nicht nur willkommener Anlass, den Weihnachtsbaum und besondere Geschenke zu erstehen, sondern auch, um sich mit Freunden in angenehmer Atmosphäre zu treffen. Nächstes Jahr gerne wieder!