Weihnachtsgeschäft bricht wieder weg

So ganz genau weiß Marion Schulte Osthoff nicht, wie viele Stornierungen ihr Gasthof „Zum Coesfelder Berg“ in den vergangenen Wochen entgegennehmen musste. „Wir hatten mal eine Strichliste, aber haben damit aufgehört.“ Um die 25 müssten es sein, sagt die Gastronomin. Und es werden täglich mehr. Ähnliche Erfahrungen macht Matthias Rulle im Brauhaus. „Es schrumpft alles auf die Hälfte zusammen“, sagt er über das Weihnachtsgeschäft.

Eigentlich sind November und Dezember die mit Abstand ertragreichste Zeit in der Gastronomie, vor allem wegen der vielen Weihnachtsfeiern und -essen. „Das sind die wichtigsten Monate“, sagt Rulle. Doch für diese hagelt es angesichts der angespannten Corona-Lage derzeit Absagen. Und so wird es schon wieder ein bitteres Jahresende für die Gastronomen. Große Feiern würden reihenweise abgesagt, berichtet Matthias Rulle. Und falls sie doch stattfinden, dann kommen nur die Hälfte. „Das ist schon erschreckend.“ Nur kleinere Gruppen rücken nach. „Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so der Brauhaus-Mitinhaber.

„Eine Silberhochzeit und eine Betriebsfeier hat Marion Schulte Osthoff noch als größere Veranstaltungen im Auftragsbuch stehen. „Sonst haben wir viele Weihnachtsfeiern von Nachbarschaften oder Vereinen“, sagt sie. Dabei seien auch viele Ältere und da wolle niemand ein Risiko eingehen.

„Und selbst wenn alle Feiern stattfinden würden, kämen wir nicht ansatzweise auf das Ergebnis von 2019.“ Denn längst könne man sehen: „Die Leute werden wieder vorsichtiger.“ Ähnliches beobachtet Matthias Rulle. Denn wer noch ins Brauhaus komme, bleibe nicht mehr so lange.

„Es ist das gleiche Problem wie vor einem Jahr“, sagt Marion Schulte Osthoff. Damals waren alle Gastronomie-Betriebe geschlossen. Ähnliches befürchtet die Gastronomin nun auch wieder. „Wahrscheinlich kommt es so. Ich weiß auch nicht, warum wir immer die Ersten sind.“ Längst beschäftigt sie sich mit verschiedenen Lockdown-Szenarien. Eine abendliche Ausgangssperre wie in den Niederlanden, käme einer Schließung gleich, denn „dann bräuchten wir gar nicht aufmachen. Für zwei Stunden lohnt das nicht.“ Für Matthias Rulle wäre ein Lockdown angesichts der niedrigeren Zahlen im Kreis Coesfeld „einfach nur unfair.“ Auch weil die Gastronomen alles unternähmen, um die Regeln umzusetzen.

Freiwillig in den Lockdown geht dagegen Markus Kleyer mit seinem Restaurant Keull. Wegen der 2G-Regel werde er das Restaurant nach Weihnachten bis auf Weiteres schließen und nur noch liefern, verkündete er auf Facebook. Angekündigt hatte er diesen Schritt bereits zum Jahresanfang. Die Aktuelle Verordnung zwinge das Restaurant „Menschen auszugrenzen“, so Kleyer. Auch die Kontrolle der Gäste werde ihm „aufgezwungen“. Für den Entschluss bitte er nicht um Verständnis, „nein, wir setzen es voraus.“ Doch neben Solidaritätsbekundungen von Gleichgesinnten erntete er auch Unverständnis unter den Facebook-Nutzern. Mehrere fragen nach, was das für die Mitarbeiter bedeute. Andere hinterfragen die Motive hinter der Schließung. Warum dann eigentlich nicht sofort, so der Tenor. Die Fragen bleiben unbeantwortet, denn Kleyer will sich auf Nachfrage der Redaktion nicht zu dem Thema äußern.