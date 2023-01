Weihnachtsmarkt scheint abgeschrieben

Hohe Wellen hat im vergangenen Jahr die Bekanntgabe des Stadtmarketing-Vereins geschlagen, dass es 2022 keinen Weihnachtsmarkt geben wird. Nun hat der Verein zum Start ins neue Jahr einen Terminplan mit Veranstaltungen veröffentlicht, die in diesem Jahr stattfinden sollen (siehe unten). Dabei fällt auf: Ein Termin für einen Weihnachtsmarkt ist bisher nicht vorgesehen. „Es ist noch keine finale Entscheidung gefallen, wie wir die Weihnachtszeit in diesem Jahr konkret gestalten wollen“, teilt Florian Klostermann, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins, auf AZ-Nachfrage mit. Deutlicher äußert sich Stadtsprecherin Andrea Zirkel: „Mit einem Weihnachtsmarkt in dem Sinne, wie er in umliegenden Städten stattfindet – also als mehrwöchiges oder mehrtägiges gewerbliches Markttreiben – planen wir auch in diesem Jahr nicht.“ Untermauert wird das durch eine Pressemitteilung, die die Stadt gestern herausgab. Darin wird Bürgermeisterin Eliza Diekmann (die kommissarisch die Geschäfte des Stadtmarketing Vereins führt) zitiert, dass das „Konzept“ für die Weihnachtszeit stehe. Von einem Weihnachtsmarkt ist dabei nicht die Rede.

Der letzte Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz fand im Jahr 2019 statt. Zwei Mal musste die Veranstaltung wegen der Pandemie abgesagt werden. 2022 fiel der Markt dann aus, weil die Verantwortlichen ein neues, zukunftsfähiges Konzept entwickeln wollten, wie es seinerzeit hieß. Klostermann will sich diesbezüglich zu „keiner Aussage hinreißen“ lassen: Der Weihnachtsmarkt sei ein „brandheißes Thema“. Gemeinsam wolle man an einer konzeptioneller Gestaltung weiterarbeiten, eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, erklärt Klostermann. Deshalb sei ein Termin für den Weihnachtsmarkt nicht in der Übersicht aufgelistet. Vor allem will der Verein auf den Start eines neuen Geschäftsführers warten, der im Februar seine Arbeit aufnehmen soll.

Fest steht allerdings, dass man auch in diesem Jahr auf die Stärken der Stadt setzen will, wie Zirkel berichtet: „Stimmungsvolle Events und Veranstaltungen, die es so nur in Coesfeld gibt“, schwärmt sie. Deshalb soll es wieder während der gesamten Vorweihnachtszeit verschiedene Veranstaltungen geben, beginnend mit dem Lichtersamstag. „Dieser ist der Startschuss, aber auch an den dann folgenden vier Adventssamstagen wird es ein buntes Programm geben“, kündigt sie an. Das soll ähnlich wie im vergangenen Jahr aussehen. Diekmann kommentiert dazu: „Weil wir in der ganzen Adventszeit mit verschiedenen Initiativen und Gruppen und an unterschiedlichen Orten immer wieder weihnachtliche Angebote gemacht haben, konnten wir ganz viele Menschen erreichen und davon hat auch unsere Innenstadt profitiert.“

Eine zweite Auflage wird es aller Voraussicht nach auch vom geselligen Stelldichein in der Pfauengasse geben, das im vergangenen Jahr am zweiten Adventswochenende von Becky’s Café, der Alexianer IBP und dem Fair-gehandelt-Laden als kleine Alternative zum großen Weihnachtsmarkt organisiert wurde. „Mit so einer großen Zahl positiver Rückmeldungen haben wir gar nicht gerechnet“, berichtet Martin Althoff, Geschäftsführer der Alexianer IBP. Die Idee sei es, „den Markt gemeinsam zu einer regelmäßigen Geschichte“ zu machen.

Was vonseiten der Stadt und des Stadtmarketing Vereins Coesfeld „weihnachten“ lassen soll, werde in den kommenden Monaten gemeinsam mit allen Beteiligten abgestimmt. „Wir freuen uns über tolle Ergänzungen“, so die Bürgermeisterin.

- Frühlingsfest: 26. März

-Pfingstwoche: 24. bis 27. Mai

-Hansemahl: 5. August

-Berkelsommer: 5. bis 20. August

-Atelier-Rundgang: 2. und 3. September

-Ursula-Sonntag: 22. Oktober

-Lichtersamstag: 25. November

-Nikolaussamstag: 9. Dezember

-Adventssamstage mit verschiedenen Aktionen: 2., 16. und 23. Dezember