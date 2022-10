Weiter gemeinsam am Ball für guten Zweck

Als sich jetzt die Verantwortlichen des Ende September stattgefundenen Benefizturnieres „Unser Rasen bleibt grün!“ zur Nachbesprechung getroffen haben, war schnell klar: Es geht weiter mit der Aktion gegen Rechts, gegen Diskriminierung, Intoleranz und Rassismus. „Es soll auch 2023 ein buntes Sportevent geben. Alle waren sofort mit an Bord“, freut sich Mitorganisatorin Anna Schierz über die positiven Rückmeldungen und die Motivation aller Beteiligten aus Stadtmarketing, Kinderzentrum Westmünsterland, SG 06, DJK Coesfeld und Lette, Rock am Turm und der Gemeinde Anna Katharina.

Den Titel „Bunteste Mannschaft“ haben in diesem Jahr diese Herren beim Benefizturnier gegen Rechts gewonnen: (v.l.) Norbert Lütkenhaus, Mike Brinkmann, Ulrich Krechting, Markus Eckrodt und Florian Klostermann.

Der Zeitraum stehe schon grob fest: „Nach den Sommerferien und vor den Herbstferien. Wir schauen jetzt noch einmal nach einem genauen Termin.“ Mit den Planungen soll schon Anfang nächsten Jahres begonnen werden.

„Wir haben dann deutlich mehr Vorlauf als in diesem Jahr und können mehr Feinheiten berücksichtigen“, blickt Anna Schierz auf die sehr spontane Aktion mit nur drei Wochen Planungszeit zurück. „Wir wollen das Sportevent etwas anders aufziehen, die Kampagne noch mehr aufbauen. Wer sich einbringen und mitplanen möchte, der darf sich gerne melden“, appelliert sie an alle, die sich für den guten Zweck engagieren wollen. Sie freut sich auf die Fortsetzung. „Das Sport-event soll sich auf jeden Fall etablieren. Wir wollen weiterhin etwas zusammen für die gute Sache machen. Wir bleiben am Ball.“

Aktuell läuft noch die Spendenaktion für dieses Jahr. Der Stand auf der Spendenplattform der VR-Bank Westmünsterland beträgt rund 2200 Euro, das Ziel liegt bei 6000 Euro. „Vor Ort sind beim Turnier selbst nochmal rund 1500 Euro zusammengekommen.“ Drei Trikotsätze sollen von dem Geld für heimische Fußballmannschaften angeschafft werden. „Die Angebote haben wir jetzt schon aus dem lokalen Umland eingeholt“, so Anna Schierz.

Wer sich in die Planungen für das Turnier im kommenden Jahr einbringen möchte, der kann sich melden unter unserrasenbleibtgruen@gmail.com. Wer zur aktuellen Spendenaktion noch etwas beitragen möchte, der findet die Möglichkeit und weitere Informationen unter | www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/unser-rasen-bleibt-gruen