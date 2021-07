Welle der Hilfsbereitschaft rollt

Coesfeld

„Wir sind nicht nur die, die wegen des Klimawandels mahnen. Wir packen auch an“, stellt Susanne Keull von „Coesfeld for Future“ klar. In diesem Sinne haben sie und ihr Mann Jens am Wochenende eine spontane Hilfsaktion gestartet. Durch einen privaten Kontakt hatten sie Kenntnis von einer konkreten Notlage in Heppingen. Elf Helfer (aus der Gruppe und darüber hinaus) fuhren am Sonntag mit mehreren Fahrzeugen und Anhängern – beladen mit am Samstag gesammelten Hilfsgütern – ins Ahrtal. Mit dabei: großzügige Sachspenden des örtlichen Hagebaumarkts. „Schlamm bis in die Wohnungen, alle Möbel mussten raus zum Sperrmüll“, schildert Jens Keull die ersten Eindrücke vor Ort. Die Aufgabe ist so groß, dass er mit einigen Helfern noch bis nächste Woche bleiben will. Die anderen, die keinen Urlaub mehr haben, kehrten in der Nacht zurück.

Von Detlef Scherle