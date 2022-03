Weltkugel aus Friedenstauben

Eine Installation aus Friedenstauben bestimmt ab sofort das Bild im Atrium des Heriburg-Gymnasiums. „Die aktuelle Lage in der Ukraine zeigt dramatische Kriegssituationen, obwohl wir dachten, diese seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa überwunden zu haben“, teilen Laura, Rosa, Marie, Lina, Felice und Rike aus der Q1 stellvertretend für die Schulgemeinschaft mit.

Eine Weltkugel aus Origami-Friedenstauben ist unter der Leitung von Frau Leufke und Herrn Heskamp entstanden – damit wollen die Schüler zeigen, dass sie mit ihren Gedanken bei den Menschen in den Kriegsgebieten sind.

Über 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine seien bereits geflohen und etwa 50 000 Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen worden. Die Mehrheit stelle Frauen und Kinder dar, die ihre Männer, Söhne und Väter im Krieg zurücklassen mussten. Die Hilfe der Menschen und verschiedensten Organisationen sei daher umso wichtiger.

Jedoch dürfe nicht vergessen werden, dass Krieg immer noch ein weltweites Problem sei, stellen die Schüler fest. Die Nachrichten verbreiteten oftmals nur die Situation in der Ukraine, weshalb die anderen Kriege häufig weniger Aufmerksamkeit bekommen. Trotzdem habe der Krieg in Europa bewusst gemacht, wie schlimm die Situation weltweit sei und dass ebenfalls andere Kriege beachtet werden müssten.

Aufgrund der derzeitigen Situation habe sich die Schulgemeinschaft auf vielfältige Weise mit diesem Thema auseinandergesetzt, wodurch beängstigende Gefühle hervorgehoben worden seien. Deutlich werde, dass die jetzige Lage und die Emotionen kaum in Worte zu fassen seien. Auch wenn es surreal erscheine, kommen die Schicksalsschläge der betroffen Menschen den Schülern emotional sehr nah: „Die Bilder, die wir sehen, und die Nachrichten, die wir hören, bedrücken uns enorm, weshalb wir uns große Sorgen machen.“

Deshalb sei es den Schülern wichtig, ein Zeichen zu setzten, um gedanklich bei den Betroffenen zu sein. In ihrer Gestaltung haben sich die Heriburg-Schüler für eine künstlerische Weltkugel aus Origami-Tauben entschieden – die Tauben stehen als Symbol für Frieden und Zusammenhalt auf der ganzen Welt. Dabei seien Tauben in vielen verschiedenen Farben gewählt worden, um die weltweiten Kriege zu symbolisieren. Jeder und jede Einzelne beteiligte sich mit mindestens einer Friedenstaube an dem Projekt, sodass nun insgesamt rund 1500 Origami-Tauben im Atrium als Weltkugel hängen. Das Fazit der Schüler: „Unsere Schule möchte mit diesem Projekt insbesondere den Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind und hier willkommen sind. Außerdem möchten wir verdeutlichen, dass Frieden und Liebe die Welt beherrschen sollten und nicht Macht und Krieg.“