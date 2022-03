Weltmusik mit Bewegung näherbringen

Das war wirklich schweißtreibend für die Sängerin und Musikerin Josephine Kronfli, Frontfrau und Mitbegründerin der Gruppe „Karibuni“, als sie die Kinder und Erwachsenen in der Aula des Pädagogischen Zentrums (PZ) im Schulzentrum an der Holtwicker Straße in Coesfeld buchstäblich von den Stühlen holte, damit sie sich zu ihrer Musik bewegen konnten. Damit erreichte sie mit Mitbegründer Pit Budde (Gitarre/Gesang) und Marvin Dillmann (Didgeridoo/Trommel/Percussion) genau das Ziel, was sie sich 1997 bei der Gründung der Gruppe in Münster vorgenommen hatten. Die drei wollten Kindern Weltmusik nahebringen.

Das ist ihnen am Samstagnachmittag absolut gelungen, denn auch die Kinder tobten sich aus. Nicht nur Bewegung vermittelten sie, sondern auch gedankliches und sprachliches Futter, um den Kindern auch inhaltlich eine neue Weltsicht nahezubringen. „Wisst ihr denn, was ,Karibuni’ heißt?“, fragte Kronfli am Anfang das Publikum und klärte auf: „,Karibuni’ heißt ,Willkommen’ und ist ein Wort in Kisuaheli, einer Sprache, die in Ostafrika gesprochen wird. Und wisst ihr, was ,Karibuni watoto’ heißt? ,Willkommen Kinder’“, ergänzte sie.

Ein Lied der nordamerikanischen Ureinwohner vermittelte Lebensfreude, welches sie in Deutsch und in eingeborener Sprache sangen, ebenfalls mit Unterstützung der Kinder. „Jetzt reisen wir in den Regenwald. Wisst ihr denn, was ein Regenwald ist?“, fragte Kronfli, die äthiopische Wurzeln hat, die Kinder. „Ich habe sogar ein Buch davon“, meldete sich ein Kind zu Wort. „Was gibt es da an Tieren? Und warum heißt er ,Regenwald’?“, fragte Kronfli. „Weil es dort regnet“, antwortete ein Kind. „Richtig“, lobte Kronfli. „Im Regenwald gibt es Schlangen, Bäume und Regen. Und wisst ihr auch, wozu wir die Bäume brauchen? Die Bäume geben uns die Luft zum Atmen, den Sauerstoff. Alle aufstehen, wir machen jetzt die Bäume im Regenwald nach“, forderte Kronfli die Kinder erneut zur Aktion zum nächsten Lied auf.

Besonders witzig fanden die Kinder das Nachmachen der hüpfenden Kängurus. Dillmann begleitete das Lied dazu mit dem australischen Instrument, dem Didgeridoo, nachdem er auch dazu einiges erklärt hatte. „Pit hat ein Känguru zu Hause“, so Kronfli und leitete damit zu dem Mitmachlied „Pit bring dein Känguru mit“.

Marie-Theres Fleer war mit ihrem Mann und den Kindern (3 und 5 Jahre) sogar aus Ahaus angereist, um an dem Konzert teilzunehmen. „Das ist ein tolles Angebot. Vor allem bei dem letzten Lied mit Pit's Känguru sind die Kinder regelrecht ausgeflippt", so Fleer. Damit bestätigte sich, dass der Auftakt zum städtischen Kinderprogramm „Bühne frei – Theater für Kinder" nach der langen Corona-Pause gelungen war.