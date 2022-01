Wenn 50 Mark aus dem alten Buch flattern

Kurze Frage in die Kollegenrunde: Wer kann sich noch daran erinnern, was er am 1.1. 2002 zum ersten Mal mit dem neuen Euro bezahlt hat? „Einen Jagertee im Skiurlaub.“ „Einen Kaffee am Bahnhof.“ „Einen dieser Kleeblatttöpfe mit dem kleinen Schornsteinfeger.“ Genau 20 Jahre ist das her. Da lässt sich kaum fassen, was jetzt im Wirtschaftsteil unserer Zeitung vermeldet wurde: Noch immer sind Milliarden alter D-Mark-Scheine und -Münzen nicht umgetauscht.

Auch Coesfelder haben noch Geld in der alten Währung oder finden welches: einen 50-Mark-Schein in einem alten Buch, Münzen in einer verloren geglaubten Spardose, eine eiserne Reserve beim Kauf eines alten Hauses, beim Umbau oder bei einer Haushaltsauflösung – das sind die klassischen Situationen. Und in denen möchten die Betroffenen ihre alten Schätze dann gern in aktuelle Zahlungsmittel umtauschen.

„Genaue Zahlen haben wir nicht vorliegen, aber die Kollegen berichten von gefühlt rund 20 Fällen im Jahr“, gibt Thomas Borgert von der VR-Bank Westmünsterland Auskunft. Und: „Es wird mit den Jahren merklich weniger.“

D-Mark-Scheine können die Kunden in den Filialen der VR-Bank vor Ort eintauschen. „Wer Münzen hat, kann sie bei der Deutschen Bundesbank abgeben“, so Borgert. Die hat unter anderem in Bielefeld, Dortmund und Köln Adressen in NRW.

Die Sparkasse nimmt von ihren Kunden Münzgeld und Scheine an. „Wer mit seinen D-Mark ins Beratungscenter kommt, erhält die Summe in Euro auf sein Konto gutgeschrieben“, informiert Carina Wübbels von der Sparkasse Westmünsterland. Solche Bitten erreichen ihre Kollegen inzwischen aber eher selten. „Mehr als fünf Fälle im Jahr haben wir nicht mehr“, sagt sie. Wer nicht Kunde der VR-Bank oder Sparkasse ist, sollte sich bei Fragen an seine Hausbank wenden.

Eins hat sich übrigens in den vergangenen 20 Jahren nicht geändert: der Umtauschkurs von 1,95583 Mark für einen Euro. Dass man dafür vor 20 Jahren deutlich mehr kaufen konnte als heute, ist Pech.