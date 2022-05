Wenn das Taxi zum Mietwagen wird

Inhaber Erdal Öztokac liefert auf Nachfrage eine Erklärung: Bei dem Wagen habe es sich um einen Mietwagen und nicht um ein Taxi gehandelt. Anders als beim vom Kreis festgelegten Taxitarif sei der Preis somit frei verhandelbar gewesen. Regina V. habe dieselbe Auskunft bekommen, dies allerdings erst nach der Beschwerde über den Fahrpreis. Im Internet habe sie nach einem Taxi gesucht. „Ich habe bei einem Taxi-Unternehmen ein Taxi bestellt, da habe ich mich in einem Taxi gewähnt und nicht in einem Mietwagen.“ Auf der Unternehmenswebsite taxi-coesfeld.de findet sich ein großes Bild von einem Taxischild. Darunter taucht zehnmal das Wort „Taxi“ auf, „Mietwagen“ dagegen findet keine Erwähnung.

Erkennen können hätte sie den Unterschied am fehlenden Taxi-Schild, meint Öztokac. Und bei der Bestellung? Je nach Verfügbarkeit schicke er ein Taxi oder einen Mietwagen. Es gebe auch Kunden, die Mietwagen ausdrücklich ablehnen würden, das müssten diese dann selbst äußern.

Doch der Unterschied (siehe Infokasten) sei „oft nicht bekannt“, sagt Stephan Hoffmann, Abteilungsleiter beim Straßenverkehrsamt des Kreises. Gerade bei Unternehmen, die beides anbieten, führe dies oft zu Irritationen. Entsprechend wichtig, sei es, diesen Unterschied auch mitzuteilen. Grundsätzlich könne bei mangelnder Verfügbarkeit oder oder bei Fahrten über die Kreisgrenze beides angeboten werden. „Aber man muss es kommunizieren“, so Hoffmann. Auch einen Fahrpreis könne man bei gängigen Strecken in der Regel schon vorher abschätzen. Der abweichende Tarif sei oft nicht zum Vorteil des Verbrauchers, so Hoffmann.

War der Mietwagen-Service früher oft günstiger als der Taxi-Tarif, läuft dies derzeit eher andersherum. Denn die gestiegenen Spritkosten werden vom Taxi-Tarif noch nicht abgebildet. Eine geplante Erhöhung soll erst ab Herbst greifen. In Coesfeld betrifft das ohnehin nur noch zwei Unternehmen. Viele haben bereits komplett auf einen Mietwagen-Service umgestellt.

Dieser dürfe nicht zu einer Verwechslung mit dem Taxibetrieb führen, heißt es im Personenbeförderungsgesetz. Rein äußerlich fällt der Unterschied nicht gerade sofort ins Auge. Die Farbe von Erdals Mietwagen-Van ist die gleiche wie die der Taxen: elfenbein. Neben dem fehlenden Taxi-Schild, gibt es einen andersfarbigen Aufkleber auf dem Heck. Und: auf Intervention von Hoffmann darf Erdals Werbeaufschrift nun nicht mehr das Wort „Taxi“ enthalten.