Wenn der Eiffelturm kippelt

Wer am Wochenende über den Marktplatz schlenderte, konnte ihn schon entdecken: den großen Wunschzettel von „Coesfeld for Future“. „Stopp bei 1,5“ und „Make Paris real“ ist auf dem etwa 5x3 Meter großen Banner zu lesen, das vor dem Gerüst am Eingangsbereich des Rathauses hängt. Anlass für diese Aktion der örtlichen Klimaschutzinitiative war der Jahrestag des Pariser Klima-Abkommens am 11. Dezember 2021. „Parents for Future“ Germany hatte dazu den „Eiffelturmtag“ ausgerufen. Bereits seit 2015 gibt es ein internationales Abkommen, bei welchem sich 197 Staaten, nicht zuletzt auch Deutschland und Europa völkerrechtlich bindend zu dem Ziel bekannt haben, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber auch sechs Jahre nach Unterzeichnung des Pariser Abkommens ist die Welt noch zu weit davon entfernt, das einzuhalten.

Mit Kundgebungen, Plakataktionen, Briefen an Abgeordnete und vielen weiteren Aktionen erinnerten viele Gruppen an die Dringlichkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Auf dem Banner von „Coesfeld for Future“ ist der Eiffelturm schon mächtig in Schieflage geraten und droht zu kippen. Auch auf kommunaler Ebene müssten dringend viele Weichen noch richtig gestellt werden, wenn auch die kommenden Generationen noch eine lebenswerte Zukunft in unserer schönen Stadt erleben sollen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von „Coesfeld for Future“. | www.eiffelturmtag.de