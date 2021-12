Wenn der Postmann keinmal klingelt

Ernüchternd sind die Blicke, wenn Alexander Figur in diesen Tagen den Schlüssel in seinem Briefkasten umdreht und die Klappe öffnet. Leere – und das schon seit zwei Wochen. „Es kommen einfach keine Briefe mehr an“, schildert er frustriert. Betroffen von der unzufriedenstellenden Zustellung sei das Gebiet rund um den Ried und die Klinke im Süden der Stadt. Um seinem Ärger Luft zu machen, hat er sich vor einigen Tagen an unsere Zeitung gewandt. Die Deutsche Post gibt auf AZ-Nachfrage zu, „dass dort einiges aufgelaufen ist, das so nicht hätte sein dürfen“, sagt Rainer Ernzer von der zuständigen Pressestelle.

Rechnungen, die bis zu einer Frist gezahlt werden müssen, eventuell dadurch anfallende Mahnungen, aber auch Weihnachtspost: „Es kann nicht sein, dass seit zwei Wochen kein einziger Brief mehr ankommt“, ist der Coesfelder genervt. Zumal es nicht das erste Mal sei, dass er Ärger mit der Deutschen Post und deren Zustellung habe.

Vor wenigen Tagen habe es dann an der Tür geklingelt: Eine Botin von DHL habe vor dem Haus gestanden, um ein Paket abzugeben. Diese Chance hat Alexander Figur genutzt, um nach seinen fehlenden Briefen zu fragen. Die Antwort sei so erstaunlich wie für ihn nicht nachvollziebar gewesen: „Die Paketbotin sagte mir, dass sie im Lager Unmengen an Briefen, fein säuberlich gestapelt, liegen hätte. Sie bekam aber die Anweisung, im Moment nur Pakete auszuliefern, da diese Vorrang haben“, gibt Figur die Unterhaltung wider. Seinen Aussagen nach sei auch die Botin über diese Anweisung verärgert, denn sie „ertrinke“ in der Flut von Briefen und wisse nicht, wann sie diese alle ausliefern soll. Schließlich würden Tag für Tag mehr Briefe dazukommen.

Eine neue Vertretung für die Stammzustellerin sei in dem betroffenen Bezirk aktuell im Einsatz, informiert Ernzer. „Sie hatte die Zustellung in den vergangenen Tagen nicht richtig im Griff, sodass tageweise Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden können.“ Dass aber 14 Tage lang keine Briefe zugestellt worden wären, dementiert Ernzer auf weitere Nachfrage. „Die Kollegin bekommt in diesen Tagen Unterstützung, sodass es bei der Zustellung keinen Rückstand mehr gibt und alle Briefe pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen“.