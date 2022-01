Wenn der Roller summt statt knattert

Coesfeld

Elektrische Motorroller liegen voll im Trend. Diese besonderen Zweiräder stellen für viele Pendler nicht nur eine günstige und klimaschonende Alternative zum Auto dar, sondern auch zum öffentlichen Nahverkehr. Weil die E-Roller „sehr geräuscharm“ seien, also nicht knattern, sondern summen, müsse der Fahrer besondere Vorsicht im Straßenverkehr walten lassen, berichtet Markus Eichhorn vom Autohaus AHAG an der Rekener Straße. Denn erst vor Kurzem hatte sich in Coesfeld auf der Landesstraße 581 in der Bauerschaft Flamschen mitten in der Nacht ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Fußgänger den hinter ihnen fahrenden und herannahenden elektrischen Motorroller nicht gehört hatten. Die Fußgänger selbst waren dunkel gekleidet, sodass der motorisierte Verkehrsteilnehmer diese nicht rechtzeitig erkannt hat und es zum Zusammenstoß kam.

Von Manuela Reher