Wenn Kinder Kindern helfen

Kinderflohmarkt am Samstag

coesfeld

Die alten Spielsachen liegen überall im Kinderzimmer und eigentlich braucht man die Hälfte gar nicht mehr. Aber sie einfach wegzuschmeißen, das kommt nicht in Frage. Eine Möglichkeit für Kinder ihre Spielzeuge weiterzugeben, ist der Kinderflohmarkt. So können sie sogar noch etwas Gutes tun und bedürftigen Kindern helfen. „Denn die Einnahmen fließen in die Kinderhilfe Tschernobyl“, betont Milan Kaup, Jugendmarkt-Berater der Sparkasse Westmünsterland. Und diesen Samstag (18. 6.) ist es wieder soweit. Von 9 bis 13 Uhr können die Kinder ihre Spielsachen auf dem Marktplatz verkaufen.

Von Franziska Ix