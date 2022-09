Wenn der größte katholische Verein im Bistum Münster sein 100-jähriges Bestehen feiert, dann begeht er dieses Jubiläum selbstverständlich auch mit einer Festmesse. Weniger selbstverständlich war für die Jubilarin, die DJK Coesfeld, offenbar, den Chef des Bistums, Bischof Felix Genn, einzuladen, das Hochamt zu zelebrieren. Angesichts der zahlreichen Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche – auch im Bistum Münster, auch in Coesfelder Gemeinden – und gutachterlicher Vorwürfe gegen den Bischof, Missbrauchstätern nicht streng genug begegnet zu sein, „haben wir überlegt, ob eine Messe in diesem Format richtig ist“, formulierte Vorstand Ludger Kleinschnitker recht diplomatisch, als er am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz an der Reining-straße zahlreiche Gäste zum Gottesdienst unter freiem Himmel begrüßte.

Darunter dann doch Bischof Genn, wohl auch, um aus seinem Munde eine Stellungnahme zu den Missbrauchsskandalen zu hören. „Ich finde es sehr respektvoll, dass Sie auch zu den Schatten Stellung genommen haben“, so Genn in Richtung DJK. Und weiter: „Ich bin mir dieser Schatten sehr bewusst und sie bedrücken mich auch. Die Opfer wurden nicht in den Blick genommen, und es wurde Strafvereitelung begangen.“ Sein Anliegen in der Aufarbeitung sei, möglichst große Transparenz her- und den Schutz der Betroffenen sicherzustellen. Dabei wolle er, was seine Verantwortung angehe, „Gesicht zeigen“. Genn betete „für die Menschen, die als verletzte Personen in Coesfeld gelebt haben und leben.“

Nach diesem ernsten Auftakt zauberte die Tanzgruppe Top Twenty das Lächeln zurück auf die Gesichter der Festgemeinde und richtete den Fokus auf das sportliche Miteinander in der DJK, die in der Festschrift mit den Schlagworten „christlich, sportlich, bewegt“ versehen wurde. „Wie passt das zusammen?“, fragte Bischof Genn und fand die Antwort in der „unberechenbaren Liebe Gottes“. „Wer liebt, ist in Bewegung, in Anspannung und in einem Engagement, das sich immer wieder kreativ und innovativ erweitert. Gott ist ein bewegter Beweger“, so Genn und schlug von dort die Brücke zu Anna Katharina Emmerick, jener Namenspatronin der Anna-Katharina-Gemeinde, die eng mit der DJK verbunden ist und ihr Patronatsfest mit dem Festgottesdienst verknüpfte. Genn: „Anna Katharina ist von Gott bewegt. Sie hat sich bewegen lassen, von seiner großen Liebe. Sie hat auf alles verzichtet, um Jesus nachzufolgen.“ Dem leitenden Pfarrer der Anna-Katharina-Gemeinde, Johannes Hammans, sprach der Bischof im Hinblick auf strukturelle Veränderungen – Stichwort: pastoraler Raum – einen herzlichen Dank aus für sein über 30-jähriges Wirken in Coesfeld. Hammans ergriff seinerseits das Wort, um FSJler Peter Brinkschule zu verabschieden und Pastor Uchanne Ugwueze im Pastoralteam willkommen zu heißen.