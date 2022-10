Wer schaltet die Beleuchtung ein?

Zum Auftakt der Weihnachtszeit findet am Samstag (19.11.) wieder der beliebte Lichtersamstag auf dem Marktplatz und in der Innenstadt statt, wie die Stadt Coesfeld mitteilt.

Und wie in den vergangenen Jahren wird es auch diesmal wieder zwei Kinder geben, die die Coesfelder Weihnachtszeit einläuten und beim Lichtersamstag die Weihnachtsbeleuchtung in der City auf dem Rathausbalkon einschalten dürfen.

Jedes Kind in Coesfeld und Lette bekommt diesmal die Chance, dabei zu sein: Bei einem Mal- und Bastelwettbewerb der Firma „Interliving Boer“ können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren unter dem Motto „825 Jahre Stadt Coesfeld“ eine Bildervorlage ausmalen oder etwas basteln.

Die beiden glücklichen Gewinner werden am Lichtersamstag dann den Start für die Weihnachtsbeleuchtung geben und dazu auf den roten Knopf drücken.

Vorlagen für den Malwettbewerb gibt es bei Interliving Boer, der Geschäftsstelle der Allgemeinen Zeitung in der Rosenstraße, im Bürgerbüro oder auch als Download unter: https://www.moebel-boer.de/lichtersamstag-bei-moebel-boer-in-coesfeld/.

Wer aber lieber etwas basteln möchte, kann der Kreativität freien Lauf lassen, beim Bastelwettbewerb gibt es keine Vorlage. Teilnahmeschluss für den Mal- und Bastelwettbewerb ist am Freitag (4.11.).

Die Kunstwerke können bei Interliving Boer abgegeben werden.

Möglich ist es auch, diese - an den Stadtmarketing Verein adressiert - in den Briefkasten des Rathauses am Markt einzuwerfen.