Wie Coesfeld in der Weimarer Republik wählte

COESFELD

Wer war die erste Coesfelderin, die in ein Parlament gewählt wurde? Gab es auch schon vor 1933 Nationalsozialisten in der Stadt? Wie unterschied sich eine katholisch geprägte preußische Kreisstadt im ländlichen Westfalen vom Deutschlandtrend? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert das neue Unterrichtsmaterial „Wahlen der Weimarer Republik in Coesfeld (1919-1933)“. Dieses kann auf der Website des Stadtarchivs abgerufen werden. Geschichtslehrer Dr. Hendrik Lange und Stadtarchivar Norbert Damberg haben sich erneut zusammengesetzt: „Wir bauen unsere digitalen Unterrichtsmaterialien kontinuierlich aus. Die neue Handreichung ergänzt sehr gut unsere bisherigen Veröffentlichungen zum Kriegsende 1918 und zur Nachkriegszeit nach 1945“, erläutert Norbert Damberg. Und Dr. Hendrik Lange ergänzt: „Mit den Anregungen kann ein guter und kompetenzorientierter Unterricht erfolgen. Gerade der lokale Fokus ergänzt das Schulbuch um wichtige Fragestellungen. Die Grundinformationen richten sich aber auch an allgemein historisch Interessierte.“