Wie viel Geld darf für Abwasser fließen?

Große Investitionen: Welcher kalkulatorische Zins künftig für das Klärwerk gelten darf, soll ein Musterprozess am Oberverwaltungsgericht klären.

Der Hintergrund: Das Abwasserwerk darf für das für Investitionen eingesetzte Kapital eine Verzinsung berechnen, die in die Gebührenkalkulation einfließt. Deren Höhe ist aber umstritten. Denn die jahrelange Niedrigzinsphase schlägt sich hier kaum nieder. 5,25 Prozent beträgt in Coesfeld der kalkulatorische Zinssatz, der Eigen- und Fremdkapitalzinsen decken soll. Bis zu 5,74 Prozent sind nach bisheriger Rechtsprechung erlaubt, weil dabei der Schnitt der letzten 50 Jahre berücksichtigt wird.

Beim Bund der Steuerzahler NRW hält man diese Verzinsung und damit auch die Gebührenkalkulation nicht nur in Coesfeld für vollkommen überzogen und ruft zum Widerspruch auf. Der Verein unterstützt deshalb einen Musterprozess vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, der die alte Streitfrage nun für alle Kommunen und Bürger des Landes klären soll.

Nur einige wenige Bürger aus Coesfeld hätten Widerspruch eingelegt, sagt Rolf Hackling, Betriebsleiter des Abwasserwerks. Ihnen wurde angeboten, das Verfahren bis zum Urteil ruhen zu lassen.

Ihr finanzieller Vorteil im Falle eines Urteils zu ihren Gunsten wäre überschaubar. Um vier Cent für Schmutzwasser und zwei Cent für Niederschlagswasser könnte der Gebührensatz sinken, wenn der kalkulatorische Zins in Coesfeld um einen Prozentpunkt reduziert würde, teilt Stadt-Pressesprecherin Andrea Zirkel mit. Dies entspreche bei einem Musterhaushalt mit 200 Kubikmetern Abwasser und 130 Quadratmetern angeschlossener Fläche einer jährlichen Ersparnis von 10,60 Euro. Das kaufmännische Ergebnis des Wasserwerks dagegen würde sich in diesem Fall um rund 200 000 Euro verschlechtern.

900 000 Euro fließen jedes Jahr vom Abwasserwerk in den Haushalt der Stadt, was einer Eigenkapitalverzinsung von vier Prozent entspricht. Nicht zwingend würde dieser Betrag bei Reduktion des kalkulatorischen Zinses ebenfalls reduziert. Auch das vorhandene Fremdkapital werde mit durchschnittlich vier Prozent verzinst, was Andrea Zirkel mit der Zinsbindung vor Jahren aufgenommener Darlehen erklärt. Neue Kredite wären sicher günstiger.

Beim Steuerzahlerbund sieht man die Abflüsse in den städtischen Haushalt als Zweckentfremdung auf Kosten der Gebührenzahler. „Der Abwassergebührenzahler muss leider auch in Coesfeld einen Beitrag zur Haushaltssanierung leisten“, sagt Harald Schledorn, vom Bund der Steuerzahler.

Naturgemäß sieht man das Thema in der Stadtverwaltung ganz anders als bei den Steuerzahler-Lobbyisten. „Die Kritik des Steuerzahlerbundes ist so alt wie unberechtigt, da sie einer sachgerechten kaufmännischen Betrachtung widerspricht“, sagt etwa der Erste Beigeordnete Thomas Backes.

Die Langfrist-Betrachtung bei der Verzinsung rechtfertigt die Stadt-Sprecherin mit der Langfristigkeit der Investitionen. „Daher sind einem langfristigen Zinsniveau entsprechende Kalkulationszinsen angemessen, auch wenn sie zeitweilig über dem allgemeinen Zinsniveau liegen“, so Andrea Zirkel.

Auch sei eine angemessene Verzinsung des von der Stadt – und damit den Bürgern – aufgebrachten Eigenkapitals richtig. Anderenfalls würden vor allem gewerbliche Nutzer zulasten der Bürger entlastet. „Insofern trifft der Vorwurf überhöhter Zinsansetzungen für Coesfeld nicht zu“, so die Sprecherin. Der buchhalterische Überschuss habe es in den vergangenen 20 Jahren ermöglicht, Investitionen ohne Neuaufnahme von Krediten zu finanzieren. Die Schulden seien sogar stetig gesenkt worden, was letztlich den Bürgern zugute komme.

Und Hans-Joachim Pott? Dem gehen die Forderungen des Steuerzahlerbundes nicht weit genug. Deshalb hat er inzwischen seine Zustimmung dazu, den Widerspruch ruhen zu lassen, zurückgezogen. Es geht ihm eben ums Prinzip. Für alle anderen hat nun das Oberverwaltungsgericht das letzte Wort.