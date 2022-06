Wie Weihnachten schon zu Pfingsten

Wenn die Kirche mit erwartungsvollen Gästen gut besetzt ist und die Wachskerzen in den Kronleuchtern brennen, dann ist Weihnachten. Auch wenn es der Jahreskalender so nicht hergibt, ist es dennoch möglich, ein vergleichbar schönes Erlebnis erfahren zu dürfen. So geschehen am Pfingstsonntag in der Evangelischen Kirche am Markt.

Christina Brudereck und Ben Seipel begeisterten mit ihrem neuen Programm „Goldzwanziger“ in der Evangelischen Kirche am Markt.

Sind „2Flügel“ zu Gast, handelt es dabei nicht um ein Konzert an zwei Tasteninstrumenten, sondern vielmehr um eine musikalisch begleitete, poetische, lyrische und sinnliche Lesung. Detlef Scherle, Vorsitzender des Aufbauvereins der Evangelischen Kirchengemeinde, hatte das beeindruckende Duo 2018 auf dem Katholikentag in Münster entdeckt und danach direkt den Impuls, die beiden nach Coesfeld zu holen. Auch in diesem Fall war die Konzertlesung – coronabedingt – zweimal verschoben worden.

„Wir beginnen direkt mit einer Unterbrechung“, kündigte Pianist Ben Seipel zum Auftakt an. Das bedeutete einen Moment der Stille als Bitte um Frieden, den er an den Tasten mit der ukrainischen Nationalhymne beendete. Anschließend präsentierte er mit dem „Maple Leaf Rag“ ein Stück, das „Arbeit für drei Hände“ macht. „Deshalb habe ich es so schnell gespielt, dass man die Fehler nicht hört.“ Seine Frau Christina Brudereck stellte er als reformierte Theologin vor, die Feministin sei – „was das Leben manchmal gerechter macht.“

Was danach folgte, war eine amüsante, charmante und nicht zuletzt auch informative Reise durch die „Goldzwanziger“ des letzten Jahrhunderts. Geprägt waren sie unter anderem durch die erste Demokratie, den Swing und Menschen wie Clara Zetkin, Charles Lindbergh, Marlene Dietrich, Walter Gropius und Marlene Dietrich, die eine ihrer musikalischen Spuren durch ein Gepäckstück in Berlin hinterließ. „Geschichten einen eine Gesellschaft. Deshalb mag ich die Bibel, weil sie uns an die Wurzeln erinnert“, so Christina Brudereck. „Unsere Erinnerungen machen viel von unserer Person aus und jeder von uns trägt eine Schatzkiste mit Fotos in sich.“ Den Impuls, dankbar dafür zu sein, was ist, heiter und gelassen und gelegentlich – wenn nötig – auch mal zornig durchs Leben zu schreiten, begleitete Seipel mit einem Medley von 20 bekannten Melodien von 1725 bis 2014. Angefangen beim Flohwalzer über „We are the champions“, „Bridge over trouble water“, „Atemlos“ endend bei Bouranis „Auf uns“.

Nein, die Zwanziger waren nicht nur golden, sondern auch geprägt von Hunger und Arbeitslosigkeit. Als Friedenssymbol entwickelte der Künstler Ernst Barlach in diesem Jahrzehnt den schwebenden Engel für den Güstrower Dom, der 1937 als so genannte „Entartete Kunst“ entfernt und als Metallspende des deutschen Volkes eingeschmolzen wurde. Einige „Nachgüsse“ und ein Sonderpostwertzeichen dieser Bronzeskulptur gingen um die ganze Welt. „Der aramäische Iraner in unserer Postfiliale kannte sie“, erklärte Christina Brudereck. „Kunst verbindet Menschenseelen. Auch ist es eine wunderbare Vorstellung, dass ein Engel über uns schwebt.“

Mit dem Song „Wir sind nicht allein und haben die Chance ein Licht zu sein“, verabschiedete sich das Duo von seinem begeisterten Publikum, das sich mit stehenden Ovationen bedankte. „Nach 543 auftrittsfreien Coronatagen sehen wir vieles mit anderen Augen. Seien sie dankbar, dass sie so ein engagiertes ehrenamtliches Team haben, dass den Mut hat, so viele Menschen glücklich zu machen“, richtete Seipel sein großes Lob an den Aufbauverein, der es möglich machte, ein Gefühl von Weihnachten schon zu Pfingsten erleben zu dürfen.