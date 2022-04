Wilken gibt den Staffelstab weiter

15 Jahre hat Gerold Wilken den Heimat- und Verkehrsverein als Vorsitzender geführt. „Es waren erlebnisreiche und vielseitige Jahre“, so Wilken in seiner Verabschiedung. Mit Margret Schemmer hat der Verein nun eine neue Vorsitzende.

Wilkens Bilanz ist beeindruckend: Eine Vielzahl von Aufgaben wurde und wird in Lette von den engagierten Mitgliedern des Heimat- und Verkehrsverein ehrenamtlich geleistet, darunter die Pflege des Heidefriedhofs und der Wacholderheide, die Errichtung von einladenden Hütten für Radfahrer und Wanderer, Führungen im Heimatmuseum, Fahrradausleihe, die Flüchtlingshilfe und der Kartoffelmarkt, um nur einige herausragende Angebote zu nennen.

Jetzt will Wilken kürzertreten, ebenso wie die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Eva Brocks und Martha Elsbecker, die ebenfalls mit herzlichen Worten verabschiedet wurden, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. So ganz werden die drei allerdings noch nicht gehen: Sie werden allesamt im Beirat weiter mitwirken.

Unter Leitung von Wahlleiter Michael Quiel wurde Margret Schemmer zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende fungieren künftig Dr. Heiner Kleinschneider und Birgit Redweik. Bernd Kentrup wurde als Kassierer und Daniela Boer als Schriftführerin wiedergewählt. Im Beirat sind künftig Eva Brocks, Werner Börger, Martha Elsbecker, Heinz-Herbert Gausepohl, Bernhard Kestermann, Gertrud Quiel, Heinz Weiling, Gerold Wilken und Annette Winkelhüsener vertreten. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Eine besondere Ehrung erhielten Karl und Maria Leimkühler sowie Alfons Böckmann und Josef Saalmann für ihren langjährigen engagierten Einsatz für den Verein.

Zuvor hatte Vereinsmitglied Wolfgang Huda die Vereinsmitglieder mit einem kurzweiligen und reich bebilderten Vortrag über die Entstehung und Entwicklung der D-Mark auf den Abend eingestimmt.

Die aktuellen politischen Herausforderungen in Lette erläuterte der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Bernhard Kestermann, in einem Grußwort: „Wir sehen mit Blick auf die Ukraine-Flüchtlinge eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität in Lette und Coesfeld.“ Weitere Themen waren der Bedarf an Kita-Plätzen, die Schaffung von Gewerbeflächen, der Windpark „Letter Bruch“ und die Projekte im Rahmen des DIEK-Prozesses. DIEK steht für DorfInnenEntwicklungsKonzept.

Nach dem traditionellen Grünkohlessen wurden die Regularien zügig abgewickelt. Das Schlusswort hatte die neue Vorsitzende Margret Schemmer, die das hohe ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder besonders würdigte und für den großen Rückhalt dankte. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die auch ganz besonders durch den Umbau und die Erweiterung des Heimathauses geprägt werden wird.“ Derzeit seien viele Vereinsmitglieder mit großem Einsatz dabei, das Heimathaus auszuräumen und die zahlreichen Museumsstücke anderweitig ordnungsgemäß zwischenzulagern. „Der ehrenamtliche Einsatz ist absolut bewundernswert!“