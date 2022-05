Windkraft eröffnet Bürgerstiftung „neue Dimensionen“

Coesfeld/Lette

(fs). Waren es bislang jährlich 50 000 bis 60 000 Euro, die für gemeinnützige Projekte zur Verfügung standen, so darf sich die Bürgerstiftung künftig zusätzlich über einen „sechsstelligen Betrag“ pro Jahr freuen. Der Grund dafür ist, dass aus den Erträgen der Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG „ein bestimmter Prozentsatz gemeinnützigen Zwecken zugutekommen soll“. Darüber informierte Edwin Kraft von der Bürgerstiftung am Dienstagabend den Bezirksausschuss und versprach: „Bislang ist Lette zwar immer mitbedacht worden, aber das werden wir in Zukunft noch stärker machen können.“