„Wir behandeln alle Migranten gleich“

Bis vor einer Weile, erzählt Norbert Lütkenhaus, konnten die ehrenamtlichen Helfer der Flüchtlingsinitiative (FI) die Geflüchteten noch beim Namen nennen und sie wussten, wer wo wohnt. „Das ist aber schon lange nicht mehr so“, schüttelt Lütkenhaus mit dem Kopf. Über 400 geflüchtete Menschen seien es mittlerweile, die in Coesfeld eine neue Heimat gefunden haben. Vor allem mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine zogen die Zuströme an. „Wir arbeiten am Limit. Das können wir auf Dauer nicht durchhalten und müssen langsam unseren Einsatz, den wir ehrenamtlich leisten, zurückschrauben“, redet Lütkenhaus Klartext.

Diskutieren, überlegen, auch mal umplanen, vermitteln: Jochen Müller (von links), Gaby von dem Borne, Norbert Lütkenhaus und Ludger Schulte-Rohling von der Flüchtlingsinitiative haben nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine alle Hände voll zu tun. Sie berichten, dass die ehrenamtlichen Helfer mittlerweile am Limit und über das normale Maß des Ehrenamts hinaus arbeiten.

Doch was treibt die FI in den aktuellen Zeiten um? An diesem Nachmittag ist in ihrem Domizil in der ehemaligen Martin-Luther-Schule einiges los. Die Türen stehen heute offen – und im Depot wird fleißig gestöbert. „Hier können alle Geflüchteten für kleines Geld Dinge erstehen“, erzählt Ludger Schulte-Rohling, Vorsitzender der FI. Das alte Klassenzimmer ist rappelvoll, „die Spendenbereitschaft der Coesfelder ist einfach klasse“, zeigt sich Lütkenhaus dankbar.

Durch den vermehrten Zuzug der Migranten wuchsen allerdings auch die Probleme. Die sprachliche Barriere, die es mithilfe einiger weniger Dolmetscher zu überwinden gilt, zählt eher noch zu den kleineren. „Wir erleben, dass es Flüchtlinge mehrerer Klassen gibt. Die Ukrainer stehen absolut im Vordergrund und werden von der Gesellschaft bevorzugt“, unterstreicht Lütkenhaus. Auch in Coesfeld. So wollte beispielsweise ein Friseur für Ukrainer kostenlose Haarschnitte anbieten. „Das haben wir abgelehnt. Wir behandeln alle Migranten gleich“, stellt Lütkenhaus klar. Flüchtlinge zweiter Klasse seien diejenigen, die hierzulande anerkannt sind, gefolgt von denen, die kurz vor ihrer Abschiebung stehen. „Unter dem Radar“ würden Personen fliegen, deren Identität ungeklärt ist – oder aber auch Migranten aus Osteuropa, die zum Beispiel bei Westfleisch arbeiten.

Die Bevorzugung der Ukrainer in der Gesellschaft sorgt in der FI für Ärger: „Wir werden ausgeschimpft, wenn zum Beispiel Afghanen oder Syrer seit mehreren Jahren in Flüchtlingsunterkünften wohnen und sie sehen, dass Ukrainer sofort eine Wohnung angeboten bekommen“, kann Lütkenhaus deren Gedanken nachvollziehen – auch wenn die FI dafür nicht die richtige Adressatin sei. Aktuell wiederhole sich die Situation, wie Deutschland, Coesfeld und die FI sie 2016 erlebt hat. „Es werden wieder alle Zimmer bis zum Limit vollgestopft“, zuckt Schulte-Rohling mit den Schultern. Hat sich die FI damals „intensiv um die Migranten gekümmert“ und etwa bei der Job- und Wohnungsfindung geholfen, laufe der meiste Kontakt zu Geflüchteten im Moment nur noch per Handy. Für mehr reiche die Zeit nicht.

Umso wichtiger sei es, dass die FI niederschwellige Angebote macht, die von allen Migranten in Coesfeld genutzt werden können. „Wir möchten, dass sich jeder beheimatet fühlt und hier willkommen ist“, blickt Schulte-Rohling nach vorn. Dazu gehören zum Beispiel Touren durch die Stadt, um Coesfeld besser kennenzulernen, oder das internationale Fest, das im August im Schlosspark gefeiert wurde. Generell, so wird deutlich, wünscht sich die FI mehr Austausch unter den Geflüchteten. Sie tolerierten sich untereinander – mehr Kontakt gebe es meist aber nicht.