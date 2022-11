„Wir bereuen wirklich keine Sekunde“

Die Zahlen lassen erahnen, wie viel Arbeit hinter Jürgen und Petra Schiwon liegen: 8000 Quadratmeter Rollrasen und 5000 Meter Kabel haben sie neu verlegt, sowie 5000 Tonnen Müll entsorgt, davon allein 17 Mobilheime. Vor einem Jahr hat das Ehepaar aus Billerbeck den Campingplatz Waldesruh nach mehr als vier Jahren Stillstand wieder zum Leben erweckt. Anfangs noch mit einem befreundeten Ehepaar an der Seite, jetzt mit Peggy als Platzwart und Pascal für die Grünpflege. Sechs Monate hat die Sanierung gedauert. „Freunde, Familie und künftige Dauercamper haben uns dabei geholfen. Sonst hätten wir das nicht pünktlich zum Saisonstart am 1. April geschafft“, blickt Jürgen Schiwon zurück. „Wir haben Helferwochenenden ins Leben gerufen und alle sind mit ihren Werkzeugen angerückt.“

Denn an ihnen sei nichts vorbeigegangen. „Als wir die Duschen und Toiletten saniert haben, haben wir gesehen, dass die Hauptwasserleitung durchgerostet war. Die mussten wir erneuern.“ Eine Woche vor der Eröffnung war der Schaden behoben. „Und als wir den Spielplatz ausgebaggert haben, hat es auf einmal gefunkt.“ Der Baggerfahrer hatte die Hauptstromleitung getroffen. Nichts ging mehr. „Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Die beiden Enden der Leitungen lagen vor mir, das hätte auch anders ausgehen können“, so Jürgen Schiwon. Die 230 Parzellen für Wohnmobile und Zelte wurden hergerichtet, kaputte Bäume und Hecken entfernt. „Anfangs noch mit dem Fuchsschwanz, weil wir die Nachbarn nicht stören wollten. Später dann mit schwerem Gerät. Das ging auch gar nicht anders.“

Als das Eröffnungswochenende anstand, sollte wegen Sanierungsarbeiten die Zufahrt gesperrt werden. „Wir haben dann mit der Stadt telefoniert und Gott sei Dank eine Lösung gefunden, denn der Platz war rappelvoll.“ Seitdem ist viel passiert, gerade auch im Stübchen, dem gastronomischen und sozialen Mittelpunkt des Campingplatzes, der nicht nur den Gästen offensteht, sondern allen, die an der Bruchstraße 143 vorbeikommen. „Wenn mir jemand im April gesagt hätte, dass das hier zu klein wird und wir die Tische zwei Mal am Abend vergeben müssen, dann hätte ich gelacht“, so Jürgen Schiwon. „Anfangs hat uns der Großhandel einmal in der Woche beliefert, jetzt sind wir bei drei Tagen. 70 Schnitzel gehen an ganz guten Tagen locker über den Tisch.“ Und die brät der Chef noch höchstpersönlich. „Die kommen handgestreichelt in die Pfanne“, sagt er mit einem Zwinkern. „Beim Bier sollen wir 40 Hektoliter im Jahr abnehmen, seit April sind wir schon bei 70 Litern.“

Dabei stehen noch jede Menge Veranstaltungen an. Denn das ist das nächste Standbein neben Camping und Gastronomie. „Wir haben bereits ein kleines Oktoberfest veranstaltet und überlegen, mithilfe von Dauergästen einen Weihnachtsmarkt zu organisieren“, berichtet Jürgen Schiwon. „Auch Grundschulklassen feiern hier ihre Abschlüsse mit Nachtwanderungen und Stockbrot.“ Und als wäre all das noch nicht genug, laufen aktuell Vorbereitungen für einen Schwimmteich. „Einige Plätze müssen wir noch begradigen, Beschilderungen anbringen und die Fahrspur verbreitern.“

Die Schiwons wohnen mittlerweile auf dem Platz. In ihrem „Wurmi“, so heißt ihr Wohnmobil. „Es macht einfach Spaß, hier wird viel gelacht“, sagt Jürgen Schiwon mit Blick auf die vielen verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen. „Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden, die 89 Dauerplätze sind ausgebucht. Wir leben das hier, jeder Tag ist anders. Wir bereuen keine Sekunde.“