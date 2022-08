„Wir haben keine Planungssicherheit“

Die Vorlaufzeiten seien oft sehr lang. Das treffe auf alle 90 Betriebe der Dachdecker-Innung der Kreishandwerkerschaft Coesfeld zu, wie Hericks deutlich macht. Als Obermeister der Innung mache ihm aber besonders der Fachkräftemangel Sorgen. „Es wäre optimal, wenn wir Haupt- und Realschüler bekommen könnten, die direkt nach dem Schulabschluss bei uns eine Ausbildung machen“, sagt er. Wenn diese ihre Ausbildung zügig absolvieren würden, könnten sie bereits mit Anfang 20 ihren Meister machen. Außerdem würden ihnen viele weitere Wege, auch ein Studium, offenstehen.

Stefan Hericks verweist vor allem auf die Coesfelder Messe zur Bildungs- und Berufsorientierung, die im November wieder in Präsenz auf dem Kalender steht. Dort hätten die Betriebe eine hervorragende Gelegenheit, auf die Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Gleichzeitig biete die Messe den jungen Leuten eine gute Orientierung.

„Nach jeder CoeMBO ist die Anzahl der Interessenten für eine Ausbildung im Dachdeckerhandwerk in die Höhe geschnellt“, teilt Hericks mit.

Um die aktuellen Aufträge abzuarbeiten, sei ausreichend Personal nötig. Das betreffe die ganze Branche. Die Corona-Pandemie habe zu Personalausfällen geführt; außerdem würde den Mitarbeitern Urlaub zustehen. An eine Urlaubssperre sei überhaupt nicht zu denken, winkt Hericks ab. „Wir haben eine Fürsorgepflicht und wollen alle unseren Mitarbeiterstamm halten und sogar ausbauen.“

Da der weltweite Wirtschaftskreislauf nicht mehr funktioniere, müssten sich die Betriebe auch mit Lieferangpässen auseinandersetzen. Bei Tonziegeln, für deren Herstellung Gas benötigt werde, gebe es längere Lieferzeiten. Durch die Gaskrise komme „mächtig Druck auf den Kessel“, sagt Hericks. Viele Kunden würden verständlicherweise ungeduldig werden.

Doch Hericks und seine Kollegen lassen die Kunden keineswegs im Regen stehen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Hauseigentümer müsse befürchten, dass dauerhaft Wasser in sein Haus gelangt, weil das Dach undicht geworden ist. „Dann leisten wir natürlich zügig Abhilfe“, versichert Hericks.

Malermeister Andreas Terbeck und sein Team sind aktuell dabei, die Aufträge nach und nach abzuarbeiten. Wärmedämmung sei zurzeit stark nachgefragt. Doch auch in diesem Bereich gebe es Lieferfristen bis zu drei Monaten. Das Material sei nur noch mit Preisaufschlägen zu bekommen. „Den Stundenlohn werde ich dennoch vorerst beibehalten“, sagt Terbeck, der stellvertretender Obermeister der Maler- und Lackiererinnung ist. Er habe Glück gehabt, dass er mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch einen Auszubildenden einstellen konnte. Terbeck arbeitet vielfach in oder an älteren Häusern. Im Sommer nimmt er oft Fassadenanstriche vor. Er befürchtet aber einen herben Einbruch im Neubausektor. Aktuell komme es immer wieder vor, dass die Häuser bereits im Rohbau verkauft würden, weil für die Baufamilien die Finanzierung geplatzt sei. Wie sich die Auftragslage im Herbst darstelle, stehe für alle Innungsbetriebe in den Sternen. Eine Prognose sei schwierig, weil die Lage aktuell sehr unsicher und schwer einzuschätzen sei.

Das kann Egbert Möllers, stellvertretender Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik, bestätigen. „Es gibt für uns keine Planungssicherheit“, betont er. Das bestellte Material treffe stets nur häppchenweise ein. Wenn zum Beispiel eine Wärmepumpe angeliefert werde und der Chip für die Steuerung, der aus China komme, nicht vorhanden sei, verzögere sich der Einbau der Anlage.

„Alles, was mit Heizung zu tun hat, brennt den Kunden unter den Nägeln“, kommentiert Egbert Möllers. Bei Wärmepumpen gebe es eine lange Vorlaufzeit. Eine moderne Gasheizung könne man hingegen sehr viel schneller einbauen lassen. „Wir haben genügend Arbeit“, betont Möllers. Allerdings hätte auch sein Betrieb gerne weitere Auszubildende eingestellt, die schwer zu bekommen seien. „Dabei sind wir eine Zukunftsbranche“, verweist der Fachmann auf den Klima- und Umweltschutz.