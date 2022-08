Coesfeld

Wer in einem Verein Sport treibt und zuletzt in städtischen Turnhallen trainiert hat, wird es vermutlich schon bemerkt haben: Das warme Wasser zum Duschen ist abgedreht. Neben dieser hat die Stadtverwaltung eine Reihe an Maßnahmen getroffen, um mit Blick auf die kommenden Monate Energie einzusparen. „Unser klarer Ansatz ist es, einer drohenden Gasmangellage jetzt schon vorzubeugen“, erklärt Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Auch Stromsparen sei in Anbetracht der steigenden Preise ein großes Thema. Beides seien gesellschaftliche Aufgaben, bei der die Kommunen eine „besondere Vorreiterrolle“ einnehmen, wie Diekmann beschreibt. „Wir möchten als Vorbild vorangehen und Solidarität zeigen.“ In den vergangenen Wochen habe man daher abgewogen, wo Einsparpotenziale stecken. Diese haben die Bürgermeisterin und Stadtsprecherin Andrea Zirkel gestern in einem Pressegespräch vorgestellt und deutlich gemacht, dass diese bis mindestens Frühjahr 2024 greifen sollen.

Von Leon Seyock