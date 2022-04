„Wir möchten auch hier was verändern“

Der Fair-Trade-Laden, der seit November 2021 im Fotogeschäft Heuermann seine Adresse hatte, zieht um: Am 7. Mai startet er – zunächst vorübergehend – im Natz-Thier-Haus an der Pfauengasse in genau den Räumen, die viele Jahre lang Haus Hall für sein Werkstattlädchen genutzt hat.

Mit der Neueröffnung will sich die Initiative für den Fairen Handel, die ihre Wurzeln in der St.-Lamberti-Gemeinde hat, zugleich auch inhaltlich breiter und personell neu aufstellen. „Es ist uns ein Anliegen, die vielen Themen noch aktiver ins Bewusstsein zu rücken, die mit dem fairen Handel verbunden sind“, sagt Ingrid Uphoff, die zusammen mit Hartwig Heuermann und Erwin Woltering das neue Leitungsteam der Fair-Trade-Gruppe bildet. Über die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern hinaus soll sich der Blick auf Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte und Bio-Anbau und auf Projekte in den Herkunftsländern der Lebensmittel richten. Als Beispiel nennt Uphoff Projekte in der Partnergemeinde in Tamale (Ghana). Sie profitieren deshalb vom Fairen Handel, weil die Mitarbeiter des Ladens ehrenamtlich tätig sind und bislang auch keine Miete für die Ladennutzung anfiel.

„Auch das Natz-Thier-Haus wird die Stadt uns gegen einen geringen Obolus zur Verfügung stellen. Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Hartwig Heuermann. Er hätte einen Teil seiner Ladenfläche gern weiter angeboten, zieht aber zum 1. Mai mit dem Fotostudio von der Süringstraße zur Bernhard-von-Galen-Straße (ehemals Reisebüro Meimberg) um, wo die Räume zu klein sind, um noch zusätzlich Platz für Regale und Waren vorzuhalten.

Um die Idee, die hinter dem Fairen Handel steht, in der Gesellschaft noch besser zu verankern, kann sich das Team am neuen Standort auch Veranstaltungen zur Information und Diskussion vorstellen. Eine entsprechende Bestuhlung der Räume ist vorhanden.

Außerdem möchte das Leitungsteam erreichen, dass sich die Fair-Trade-Gruppe noch besser mit anderen Initiativen in Coesfeld vernetzt – vor allem mit denen, die ebenfalls an Themen wie Nachhaltigkeit oder Umwelt- und Klimaschutz arbeiten – und Synergie-Effekte nutzen. Der Fair-Trade-Gedanke soll als moderner und hochaktueller Beitrag verstanden werden, vor Ort etwas zu verändern – „schließlich hat Coesfeld das Siegel als Fair-Trade-Stadt“, erinnert Ingrid Uphoff. Und ergänzt: „So haben auch wir hier vielleicht einen kleinen Anteil an einer Verbesserung der Welt.“

Dass die grundsätzliche Entscheidung zum Aufbau eines Fair-Trade-Ladens vor einem halben Jahr richtig war, belegt Hartwig Heuermann mit Zahlen: „Wir haben unseren Umsatz seit November vervierfacht“, berichtet er und verweist auf das große Engagement der bisher Verantwortlichen, die auch weiter im Team mitarbeiten werden, allen voran Mechthild Bäumer.

Rund 18 Ehrenamtliche sind aktuell im Hintergrund und im Verkauf tätig. Weitere Mitstreiter werden gesucht – gern auch junge Leute, die sich etwa samstags einbringen können. „Wir wollen ein buntes, vielfältiges und offenes Team sein“, sagt Heuermann.

7 Kontakt: Pfarrbüro St. Lamberti, Tel. 7408050; Ingrid Uphoff, Tel. 87613, ingrid.uphoff@gmx.de.

7 Zeiten: Standort Süringstraße ab 29. 4. geschlossen; Neueröffnung Natz-Thier-Haus am 7. 5.; Öffnungszeiten: wochentags 10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr