„Wir sind nicht machtlos“

Coesfeld

Ein bunt gewebtes Netz bedeckt den Boden des Paradieses der Jakobi-Kirche, darüber spannt sich ein Schirm in allen Regenbogenfarben, auf Tischen liegen bunte Zettel aus, auf denen Menschen ihre Meinungen, Fragen und Anregungen notieren können. Einen Raum schaffen – auch im übertragenen Sinn – für die Vielfalt von Kirche, das ist der Sinn dieser Aktion, die alle katholischen Gemeinden in Coesfeld im Schulterschluss anbieten. Und so stehen die Pastoralreferenten in der Jakobi- und in der Johannes-Kirche in Lette bereit, um mit allen Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Von Ursula Hoffmann