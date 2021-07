„Dass unsere Bewerbung erneut erfolgreich war, erfüllt uns mit Stolz und ist motivierend für alle Beteiligten“, freut sich Bürgermeisterin Eliza Diekmann und ergänzt: „Das Motto ‚Global denken - lokal handeln’ hatte schon immer einen hohen Stellenwert in unserer Stadt. Der faire Handel ist wirksame Hilfe zur Selbsthilfe für die Menschen in den Ländern des globalen Südens. Durch bewusstes, nachhaltiges Konsumverhalten können wir alle dazu beitragen.“

Präsentieren am Handels-Ochsen stolz die aktuelle „Fairtrade-Town“-Urkunde: Bürgermeisterin Eliza Diekmann (rechts) und Projektverantwortliche Sylvia Wenniges (links) von der Stadt Coesfeld.

Coesfeld wurde 2014 erstmals als „Fairtrade-Town“ ausgezeichnet. Alle zwei Jahre wird der Titel im Zuge eines Re-Zertifizierungsprozesses geprüft. Jetzt ist die Bestätigung von TransFair e.V. eingetroffen.

Selbstverständlich möchte Coesfeld den Titel nun mit Leben füllen und aktiv zeigen, dass sich die Stadt für den fairen Handel einsetzt. Den Auftakt dazu bildet ein Online-Treffen der Coesfelder FairTrade-Steuerungsgruppe am Donnerstag (22. 7.) um 17.30 Uhr. Dabei geht es neben dem kurzen Kennenlernen vor allem um das Planen von gemeinsamen Fair-Trade-Aktionen. Inspirationen und Ideen dafür wird es in einem Impulsvortrag von Fair Trade e.V. über erfolgreiche FairTrade-Towns-Aktionen, Vernetzungsoptionen und mehr geben. Die bestehende FairTrade-Steuerungsgruppe wurde per Mail bereits über den Termin informiert. Weitere Interessierte sind herzlich eingeladen, sich unter stadtmarketing@coesfeld.de zu melden. Der Teilnahmelink wird dann gerne zugestellt.