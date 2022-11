Wo Anker und Badeanzug zu finden sind

An der Davidstraße begutachteten die rund 30 Teilnehmer des Berkelkunst-Projekts die Lage ihrer Steine, die sie unter Begleitung von Bildhauerin Rieke Orel und Bildhaumeister Jörg Jauß gestaltet hatten. Larissa Bomkamp und Alfred Richters von der Stadt Coesfeld führten die Gruppe entlang der Berkel in der Innenstadt und stellte auch noch geplante Maßnahmen vor.

Die Teilnehmer wurden dabei auch über die Gesamtmaßnahme, die Berkel in der Stadt wieder sichtbarer und erlebbarer zu machen, informiert. Vom Schlosspark ging es zunächst zum Wiemannweg, wo Bomkamp an Hand von Plänen und Fotos das Konzept erläuterte. In der sogenannten Berkelgasse hinter der Liebfrauenschule zeigte sie die Betondecke, mit der der Fluss in der Nachkriegszeit verschlossen worden war, um unter anderem Woolworth die Warenannahme zu ermöglichen. Geplant ist nun noch, die Gasse mittels Wandbemalung und bewässerter Efeu-Begrünung aufzuwerten.

Auch in der Fußgängerzone fließt die Berkel teilweise unterirdisch. Sie verläuft dort zudem entlang des Jakobswegs. In der Schüppenstraße sollenan einer Stelle Einblicke ermöglicht werden. Weitere Steine beispielsweise mit den Motiven Jakobsmuschel und Ossenkopp sollen dort künftig noch ihren Platz finden.

Der Spaziergang führte auch zum Baustellenbereich an der Davidstraße. Vor allem Rieke, die jüngste Teilnehmerin, freute sich gemeinsam mit ihrer Mutter, dass ihr Stein mit Anker-Motiv nun dort zu finden ist. Für sie sei das Projekt in der langen Coronazeit eine willkommene Freizeitaktivität gewesen, erklärte die kunstbegeisterte Schülerin.