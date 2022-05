Wo Rapsöl und Honig von morgen               fließen

Coesfeld

Es summt und brummt über dem leuchtend gelben Feld in Harle. Die Bienen haben bereits ganze Arbeit geleistet und stören sich gar nicht an Thomas Mehring, der zwischen den fast mannshohen Nutzpflanzen verschwindet. „Jetzt wandeln sich die Blüten allmählich in Schoten um“, stellt der Landwirt fest, als er den Blütenstand näher betrachtet. Die Landwirte erwarten in diesem Jahr gute Erträge beim Raps.

Von Florian Schütte