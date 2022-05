Wohl knapp am Briefwahlrekord vorbei

Während Kira Evelt an ihrem Schreibtisch im Briefwahlbüro sitzt und von ihrer Arbeit erzählt, klopft es an der Tür. Eine ältere Dame schaut neugierig herein, in ihrer Hand hält sie die Wahlbenachrichtigungskarte. „Vor allem ältere Coesfelder sind es, die unser Angebot gerne nutzen und vor Ort im Rathaus ihre Stimme abgeben“, merkt Evelt an. Seitdem die Benachrichtigungen zur Landtagswahl am 15. Mai verschickt wurden, haben sie und ihre Kollegin Inga Völker, die im Briefwahlbüro nebenan sitzt, alle Hände voll zu tun. Wie viele Leute bereits gewählt haben, werde laut Pressesprecherin Andrea Zirkel nicht gezählt. Aber: „Bei uns sind bereits 9400 Anträge auf Briefwahl eingegangen.“ Ein neuer Rekord werde aller Voraussicht nach aber knapp verpasst.

Nicht nur im Briefwahlbüro, das die Coesfelder neben dem Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses finden, sondern auch eine Etage höher sind Katharina Woltering und Marie Bongers seit einigen Wochen mit Angelegenheiten rund um die Wahl beschäftigt. Bei ihnen laufen alle Fäden vor und während der Wahl zusammen. „Der Startschuss ist für uns mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungskarten gefallen“, erzählt Bongers und schaut in den Kalender. Diesmal war das kurz vor Ostern, „und direkt nach den Feiertagen hatten wir schon 2000 Anträge“. Nicht nur mit der Karte, auch mit dem aufgedruckten QR-Code können die 28 700 Wahlberechtigte im Stadtgebiet ihre Unterlagen anfordern. „Die Nutzung dieser Codes ist während der Pandemie zum Alltag geworden“, wirft Zirkel ein und berichtet, dass viele davon Gebrauch machen würden. „Unser Ziel ist es, dass wir die Unterlagen noch am selben Tag der Beantragung verschicken“, ist Bongers um einen reibungslosen Ablauf bemüht. Auch am Tag der Wahl wird sie mit weiteren Kollegen ab 7 Uhr im Rathaus vor Ort sein – um Fragen zu beantworten, die Ergebnisse anzunehmen und an den Kreis zu übermitteln.

Gewählt wird in den bekannten 20 Wahlbezirken, „die Coesfelder müssen sich also nicht auf Änderungen einstellen“, teilt Zirkel weiter mit. Neben den 20 Wahlvorständen, die in den Lokalen vor Ort sind, wird es zehn Vorstände geben, um die per Brief eingereichten Stimmen auszuzählen. 240 Ehrenamtliche sind am Wahlsonntag in den Vorständen aktiv.

Und die brauche es auch, wie Zirkel berichtet. „Die Anzahl hat sich bei der Bundestagswahl bewährt.“ Die Stadt geht davon aus, dass rund 12 000 Coesfelder per Brief wählen werden, bei der Bundestagswahl waren es rund 12 700. „Da dürfte also noch was kommen“, urteilt die Pressesprecherin mit Blick auf die bislang eingegangenen Anträge. 7 Das Briefwahlbüro ist in der kommenden Woche Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Freitag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Alle Infos unter: | www.coesfeld.de