Wohlklang in traumschönen Lichtbildern

Acht Männer in Mönchskutten betreten die fast dunkle Bühne, stimmen mit „Non Nobis Domine“ eine lateinische christliche Hymne an, ihre leicht angestrahlten Gesichter schimmern geheimnisvoll. Ein stimmungsvoller Beginn eines Konzertes, von dem sich das Publikum in der gut besuchten Bürgerhalle gerne gefangen nehmen lässt.

Die Band „Gregorian“ ist mit ihrem Programm „Pure Chants“ auf Tournee. Das Besondere dieses Chores ist die Mischung alten gregorianischen Gesangs mit Rock- und Popmusik, gebettet in eine spektakuläre Bühnenshow, sodass die Zuschauer sich immer auf ein besonderes audiovisuelles Erlebnis einstellen können. Bei „Pure Chants“ steht allerdings die Kraft und Schönheit der Stimme im Mittelpunkt, liegt der Fokus stärker auf reinem Gesang, eingebettet in traumschöne Lichtbilder. Mal sind die Sänger in glutrotes Licht, leuchtendes Weiß oder geheimnisvolles Blau getaucht, mal huschen Scheinwerfer durch den ganzen Saal, malen Muster an Decke und Wände oder lassen Lichtreflexe wie Sterne funkeln. Ein Augenschmaus, der immer wieder magische Stimmungen zaubert.

Doch nicht nur die Lichtregie sorgt für Gänsehaut, auch die Stimmgewalt der Sänger geht unter die Haut. Ihr feierlich getragener Gesang strahlt Ruhe aus und betört mit achtstimmigem Wohlklang. In ihrem Programm wechseln sich traditionelle Choräle wie „In Trutina“ aus der Carmina Burana mit bekannten Popsongs ab, die durch die ungewöhnlichen Arrangements eine ganz neue Klangfärbung bekommen.

Für den richtigen Sound sorgt eine dreiköpfige Band, die sanft begleitet, mit drängendem Rhythmus vorwärtstreibt, oder mit E-Gitarre, Schlagzeug und Piano richtig abrockt – etwa bei „Sadness“, das stürmischen Applaus hervorruft. Am Schlagzeug steht mit Amelia Brightman, der jüngeren Schwester von Sarah Brightman, die einzige Frau, die bei einigen Gesängen den Männerchor unterstützt und auch als Solistin mit ihrer leicht mystischen Stimme betört. Wie in Leonard Cohens „Halleluja“, bei dem die Sänger abwechselnd die Stimmführung übernehmen und sich im Refrain zum vielstimmigen Chor vereinen, der unter tanzenden Scheinwerfern für Atmosphäre sorgt. Die bekannten Songs wie „Song of Joy“, „Heaven“ von Brian Adams,“ „Running up that Hill“ und das in vielstimmiger Harmonie betörende „Sound of Silence“ kommen im Saal besonders gut an. Jubelnde Bravorufe gibt es allerdings auch bei einem besonderen „Gloria“, bei dem Countertenor Narcis Ianau seine Stimme in schwindelnde Höhen schraubt.

Nach gut einer Stunde läuten die „Gregorians“ das Ende ein, bis das Konzert wirklich zu Ende ist, dauert es dann zur Freude des Publikums noch eine ganze Weile. Zuerst positionieren die Sänger sich im Mittelgang und zeigen, dass sie auch bestechend schön a cappella singen können. Dann verschwinden sie geheimnisvoll ins Dunkel, um noch einige Zugaben auf der Bühne zu singen. Stehende Ovationen gibt es für diese Gruppe, die es perfekt versteht, mit einer stimmungsvollen Show alle Sinne zu betören.