Wohnen, Begegnung und viel Grün

Es ist eine erste Idee, die zu fassen versucht, wohin die Reise gehen könnte. Eine Idee von neuem, attraktiven Wohnraum mitten in der Stadt, mit viel Grün, mit Raum für Begegnung und sozialer Mischung – das Kapuzinerquartier. Dieses neue Wohnquartier könnte in absehbarer Zeit auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Areal zwischen Kapuzinerstraße, Köbbinghof und Rosenstraße entstehen, auf dem aktuell das ehemalige Schulgebäude der Martin-Luther-Grundschule und das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Coesfeld stehen. Eigentümer der Immobilien (Grundstücke und Gebäude) sind die Stadt Coesfeld beziehungsweise die Kirchengemeinde, die durch Verkauf beziehungsweise im Wege des Erbbaurechtes den Weg für eine neue Nutzung dieser häufig als Filetstück bezeichneten Fläche frei machen wollen.

In welche Richtung sich das Kapuzinerquartier entwickeln könnte, diskutierten Bürger in drei Planungswerkstätten. Ihre Vorschläge fasste das Büro Pesch Partner Stadtplaner Architekten in einer ersten Skizze zusammen. Der Bereich, für den eine Entsiegelung angeregt wurde, gehört nicht zum Kapuziner-Areal, sondern befindet sich in Privatbesitz. Es bleibt Sache der Eigentümer, wie sie mit ihren Flächen umgehen.

Gemeinsam haben sie im Herbst 2021 einen Prozess zur Entwicklung des Geländes angestoßen, in dem allen voran die Bürger nach ihren Vorstellungen und Wünschen gefragt wurden. Geschätzt 50 bis 80 Interessierte beteiligten sich an drei Planungswerkstätten, die von dem Büro Pesch Partner Stadtplaner Architekten moderiert wurden. Schnell war klar, was die Bürger nicht wollen: kein neues Einzelhandelszentrum, kein Boutiquehotel, kein Wohnquartier, das nur den oberen Zehntausend oder ausschließlich Senioren vorbehalten sein soll.

Gewünscht war vielmehr alters- und sozialgemischtes Wohnen, kombiniert mit sozialen und kulturellen Nutzungen. Auch ein kleines inklusives Café und Hostel kamen auf die Wunschliste. Mehrfach wurde zudem darauf hingewiesen, dass das nähere Umfeld, insbesondere der Bereich der Kapuzinerstraße und die Hinterhöfe der Gebäude an der Süringstraße, in die Überlegungen einbezogen werden müssten. Die Ergebnisse der Planungswerkstätten führten die Planer in ersten bildlichen Darstellungen zusammen, die bislang nur in der Planungswerkstatt gezeigt wurden, der AZ aber vorliegen.

Was dort zu sehen ist, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, nicht im übertragenen Sinn und erst recht nicht im Wortsinn. Wie Bürgermeisterin Eliza Diekmann am Ende der dritten Planungswerkstatt sagte: „Wir stehen ganz am Anfang.“ Es gibt noch viele offene Fragen, die im Laufe des weiteren Prozesses zu klären sind. Die Bürgermeisterin möchte zunächst die Politik einbinden. Fachausschüsse und Rat werden sich vermutlich schon in den nächsten Wochen mit dem Kapuzinerquartier beschäftigen. Die Beratungen in den politischen Gremien möchte Diekmann abwarten, bevor sie sich gegenüber der Presse zu den Ergebnissen der Planungswerkstätten und weiteren Fragen rund um die Quartiersentwicklung äußert. Auch Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann wollte zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben. Zur Verschwiegenheit vergattert wurden zudem Planer Professor Wolfgang Pesch und seine Kollegen.