Wollmäuse mit Herz im Einsatz

Erlöse gehen an das Hospiz Anna Katharina Dülmen und die Tiertafel in Coesfeld

Am Samstag (26.11.) und Sonntag (27.11.) wird ganztägig das ehrenamtlich mit viel Engagement und Liebe hergestellte Sortiment, darunter Motivsocken, Socken, Filzpuschen, Tücher, Mützen, Kosmetikpads und Spültücher, im Modehaus Ahlert am Marktplatz in Dülmen verkauft. „Natürlich freuen wir uns wieder, dass wir die Wollmäuse mit Herz unterstützen können“, so Claudia Dankbar vom Modehaus Ahlert. Die Wollmäuse freuen sich unbändig über diese großartige Möglichkeit. Die Spezialität der Wollmäuse sind hochwertige und beeindruckende Motivsocken, aber auch Socken ohne Motiv sind in gleicher Qualität im Programm. Das sei eine tolle Chance auf wunderschöne Weihnachtsgeschenke, mit denen dann auch sehr viel Gutes bewirkt werden könne, heißt es.

Mit dem Erlös werden das Hospiz Anna Katharina in Dülmen und die Tiertafel „Tiere suchen Futter e.V.“ in Coesfeld unterstützt. „Das Hospiz sowie die Tiertafel leiden sehr unter der Coronasituation“, sagt Regina Kaute, Vorsitzende der Wollmäuse, „die Spendenübergaben an beide Vereine sollen noch im Dezember erfolgen.“

Das Hospiz ist ein Ort, an dem unheilbar erkrankte Menschen die letzte Lebensphase selbstbestimmt und menschenwürdig erleben können. Die Tiertafel unterstützt Tierhalter im Kreis Coesfeld, die in eine Notsituation geraten sind.

Die Wollmäuse mit Herz sind eine Gruppe von wollbegeisterten Frauen, die in ihrer Freizeit hochwertige Motivsocken, Socken, Mützen, Tücher, Handstulpen und viele weitere schöne Dinge stricken und häkeln. Sie unterstützen lokale soziale und karitative Projekte, ganz ehrenamtlich und gemeinnützig.

Die Wollmäuse mit Herz bitten um Einhaltung der üblichen AHA-Regeln an ihrem Stand. Weitere Informationen unter: www.wollmaeuse-mit-herz.de.