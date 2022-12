Wunderbare Arien im Dunkeln

Contenance oder innere Haltung kann man das wohl nennen, wenn man trotz löchrig besetzter Stuhlreihen dennoch strahlend und virtuos Melodien aus der Opernwelt präsentiert. Das schafften drei Tenöre mit drei Musikerinnen am späten Nachmittag des zweiten Weihnachtsstages in der Bürgerhalle in Coesfeld.

Und dann kam noch ein Manko hinzu, das in der Organisation des Gastgebers lag. Es fehlte in der ersten Hälfte die Beleuchtung der Bühne, so dass die Tenöre im Dunkeln standen und nur die drei kleinen Lämpchen der Musikerinnen an ihren Notenständern für ein wenig Helligkeit sorgten. Nach einer kurzen Pause wurde endlich der Lichtschalter vom herbeigeeilten Hausmeister betätigt. „Das ist einfach respektlos gegenüber den tollen Künstlern. Das ist mager, was die Bürgerhalle hier präsentiert. Keine Deko, erst spät Licht. Die Musiker sind spitze, sie können nichts dafür“, kritisierte Besucher Uwe Stäter, der dafür extra aus Bocholt angereist war. Dennoch genossen er und die meisten der rund 40 Besucher das Konzert bis zum Ende.

Im ersten Teil des Konzerts dominierte die geistliche Musik rund um das Weihnachtsfest. „Panis Angelicus“ erklang aus den Kehlen der drei Tenöre Georgios Filadelfefs, Aleksander Krunev und Ivaylo Yovchev wie das Streicheln von Engelsschwingen. „Albinoni“ war ein reines Instrumentalwerk, das 1958 von Remo Giazotto aus Fragmenten von Tomaso Albinoni zusammengestellt wurde. Valentina Vassileva-Filadelfefs (Keyboard), Theodora Teneva (Cello) und vor allem Viktoriya Karidova (Violine) sorgten mit ihrer Interpretation für eine getragene, träumerische Stimmung. Wie so oft hatte auch hier die Violine die Leitstimme übernommen. Das „Ave Maria“ von Johann Sebastian Bach, auf dem Charles Gounod aufbaute, war ein absolutes Stück für die Seele. Auch hier überzeugten die vollen Stimmen der drei Tenöre und die instrumentale Begleitung der bulgarischen Musikerinnen.

In der zweiten Hälfte und dann endlich mit Licht auf der Bühne, überwogen die weltlichen Melodien und damit auch eine lockerere Choreografie der bulgarisch-griechischen Tenöre. Zum Gesang von „Amapola“ von José Maria Lacalle, der damit 1924 einen Welthit schrieb, wagten die Tenöre sogar ein Tänzchen. Nicht wenig erstaunt zeigten sich die Besucher über die Arie „Mamma“ von Cesare Andrea Bixio, der das Lied 1938 für die Opernbühne schrieb. 1967 sang der Kinderstar Heintje dieses Lied und machte es reif für die Popularmusik. „Santa Lucia“ und „Funiculi, Funicula“ waren ebenso bekannte Arien.

Mittlerweile war das Publikum aufgetaut, klatschte mit, applaudierte immer heftiger und sang bei den Zugaben mit. Da wurde es wirklich weihnachtlich. „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“, sangen die Tenöre zusammen mit dem Publikum und ernteten erst recht verdiente Beifallsstürme im Stehen.